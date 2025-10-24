Asegurados en Bocas del Toro denuncian demoras en citas y falta de especialistas

Pese a contar con el Hospital Raúl Dávila Mera , ubicado en Changuinola, los usuarios aseguran que la falta de especialistas limita el acceso a servicios de salud y genera largas listas de espera.

Bocas del Toro/Asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) en la provincia de Bocas del Toro expresaron su molestia ante las constantes demoras en la entrega de citas médicas, situación que, según denuncian, los obliga a trasladarse hasta la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, para poder recibir atención especializada.

Pese a contar con el Hospital Raúl Dávila Mera, ubicado en Changuinola, los usuarios aseguran que la falta de especialistas limita el acceso a servicios de salud y genera largas listas de espera, especialmente en casos de pacientes que requieren atención por problemas de cataratas y otras afecciones visuales.

Una paciente afectada relató su experiencia al denunciar la falta de insumos y la necesidad de asumir gastos adicionales:

Yo me siento afectada realmente, porque tengo yo que comprarme mi mascarilla si es más, deberían brindármela a mí. No comprarla y hacer como un negociado aquí, lastimosamente. Así que yo le llamo la atención a los que coordinan la compra de insumos, que nosotros como asegurados nos deben brindar mejores servicios”, expresó la paciente.

Otros asegurados también se quejaron por la dificultad de conseguir citas a corto plazo, explicando que muchas veces deben esperar varios meses o viajar hasta David para poder ser atendidos.

“Después de enero es que me dan la cita. No hay una cita todavía firme. Pero en David, no aquí. Ellos dan la cita para ver qué día le dan a uno la cita para ir entonces a hacer los exámenes”, explicó otra usuaria afectada.

Además de la demora en las citas, los asegurados manifestaron su preocupación por la falta de medicamentos, lo que los ha obligado a recurrir a clínicas privadas pese a haber contribuido durante años al sistema de seguridad social.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades de la CSS para que brinden una respuesta oportuna y mejoren la calidad del servicio médico en la provincia de Bocas del Toro.

Con información de Nixon Miranda.