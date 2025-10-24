Lotería Nacional intensifica operativos contra la venta clandestina; directora Jaramillo detalla las acciones

Uno de los hallazgos más preocupantes, según la directora de la entidad, Saquina Jaramillo, es que incluso billeteros de la Lotería Nacional han sido sorprendidos vendiendo loterías extranjeras desde sus propios tableros.

Ciudad de Panamá/La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Saquina Jaramillo, confirmó que la institución ha reforzado sus operativos en todo el país para combatir la venta ilegal de billetes y chances, una práctica que afecta las finanzas de la entidad.

En entrevista a Noticias AM, Jaramillo señaló que los puntos con mayor incidencia de clandestinidad se concentran en las provincias de Chiriquí y Veraguas, aunque la problemática se extiende a nivel nacional. “Hemos estado atacando los puntos más álgidos, donde la práctica es más intensa”, explicó.

Los operativos ya han permitido identificar a billeteros autorizados que, además de vender productos oficiales, comercializan juegos ilegales como “la tica”, “la nica” o “el monazo”. “Estos casos ya están siendo procesados conforme al manual de operaciones”, aseguró.

Uno de los hallazgos más preocupantes, según la directora de la entidad, es que incluso billeteros de la Lotería Nacional han sido sorprendidos vendiendo loterías extranjeras desde sus propios tableros. “Esto no solo viola los términos de su contrato, sino que perjudica directamente a la institución y al Estado”, subrayó.

Ley que penalice la venta clandestina

Más allá de los operativos, Jaramillo anunció que la Lotería Nacional impulsa un proyecto de ley que busca tipificar como delito la venta de loterías clandestinas. “No habría venta si no hubiera comprador”, afirmó, al explicar que el texto legal se discute ya con representantes de asociaciones de billeteros y que solo falta presentarlo formalmente en Colón para recoger las últimas observaciones antes de elevarlo a la Asamblea Nacional.

El proyecto plantea incluir estas conductas dentro del Código Penal, en la sección de delitos económicos y blanqueo de capitales, dada la magnitud de las pérdidas que representa para el Tesoro Nacional. Actualmente, la devolución de billetes no vendidos ronda el 37 %.

Jaramillo también reconoció que parte del auge de la clandestinidad responde a deficiencias propias de la institución: precios alterados por billeteros, premios desactualizados desde hace más de 25 años y escasa presencia de puntos de pago en zonas populares.

Ante esto, la Lotería ha extendido el horario de cobro de premios hasta las 4:30 p.m. en días de sorteo y avanza en la reapertura de agencias en zonas como San Antonio y Los Pueblos, tras concluir remodelaciones pendientes.

Invitamos al público a tomar conciencia: la lotería clandestina no aporta un centavo a hospitales ni fundaciones. Solo la Lotería Nacional de Beneficencia devuelve al país lo que el país invierte en ella”. — Saquina Jaramillo - Directora de la Lotería Nacional de Beneficencia

La directora de la Lotería también confirmó que se están realizando estudios para modernizar la entidad y mejorar los premios de los sorteos.

