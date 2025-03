Lotería Nacional: Ministerio Público investiga supuesto otorgamiento irregular más de 290 libretas

La directora de la Lotería confirmó que los procesos en Chiriquí y Veraguas están avanzados, aunque no pudo ofrecer mayores detalles debido a la "reserva del sumario" que mantienen estas causas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público adelanta investigaciones sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de 294 libretas de lotería cuyos beneficiarios aparentemente no cumplían con los requisitos establecidos para su adjudicación, según confirmó la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Jaramillo.

"Actualmente hemos presentado cuatro denuncias en las provincias de Chiriquí, Veraguas, en la Agencia de Los Pueblos y la Agencia de San Miguelito", explicó Jaramillo durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional para presentar un informe de gestión de la entidad.

La funcionaria detalló que las irregularidades detectadas incluyen libretas que "carecían de informe de trabajo social, otras carecían de depósitos de garantía y otras habían sido traspasadas, cuando es un procedimiento que no existe dentro de nuestros manuales".

"Son cientos de libretas irregulares, que representan una afectación patrimonial importante al Estado panameño. Es importante que el país sepa que hay denuncias presentadas y que había personas cobrando por billetes que no eran de ellos, sino que tenían a terceros vendiendo estos billetes para recibir un ingreso adicional", señaló Jorge Bloise, diputado de la bancada Vamos.

Respecto al avance de estas investigaciones, la directora confirmó que los procesos en Chiriquí y Veraguas están avanzados, aunque no pudo ofrecer mayores detalles debido a la "reserva del sumario" que mantienen estas causas.

Futuro de la lotería electrónica

Por otra parte, Jaramillo se refirió a la situación de la lotería electrónica, conocida como "Lotto" y "Pega 3", cuya eliminación fue ordenada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, al inicio de su mandato.

La directora explicó que esta medida no se ha implementado debido a que deben esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre varias demandas relacionadas con este sistema de juegos.

"Hasta que la Corte Suprema de Justicia falle al respecto, nosotros estamos a la espera (...) para poder determinar el destino de la loto", indicó, añadiendo que "la Lotto es un juego que no realiza aportes al Estado, por tanto, no es beneficioso a los intereses del país ni de la Lotería Nacional de Beneficencias. Simple y llanamente, no permite tener los ingresos suficientes para hacer aportes al Estado, con lo que se realiza la beneficencia y se aporta al presupuesto".

