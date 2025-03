Elton John dejó de firmar autógrafos debido a su padecimiento visual

El legendario músico británico Elton John, de 77 años, atraviesa una etapa complicada en su vida profesional debido a problemas de visión que han afectado su capacidad para interactuar con sus seguidores y continuar con sus proyectos musicales.

Recientemente, se ha informado que Elton John ha tenido que simplificar su firma a una simple “E” seguida de un beso, debido a la pérdida de visión en su ojo derecho tras una infección ocular contraída durante unas vacaciones en el sur de Francia en julio del año pasado. Esta situación ha generado preocupación entre sus seguidores y su círculo cercano, ya que el artista también ha reconocido que su ojo izquierdo no se encuentra en óptimas condiciones.

La pérdida de visión ha afectado significativamente la capacidad de Elton John para leer, ver televisión e incluso grabar nuevas canciones. En una entrevista con Good Morning America, el músico expresó: “No puedo ver nada. No puedo leer nada, no puedo ver televisión”. Estas dificultades han generado incertidumbre respecto a sus próximos proyectos musicales, incluyendo el lanzamiento de su álbum en colaboración con Brandi Carlile, titulado “Who Believes In Angels?”, previsto para el 4 de abril.

Debido a sus problemas de visión, Elton John no pudo asistir a la mayoría de las funciones previas de su adaptación musical de “The Devil Wears Prada” en el West End de Londres. Durante el estreno, confesó: “No he podido venir a muchas de las funciones porque, como saben, he perdido la vista. Pero amo escucharlo”.Este hecho refleja cómo su condición ha limitado su participación en eventos significativos de su carrera.

El acelerado ritmo de trabajo de Elton John ha sido motivo de inquietud entre sus amigos y familiares, quienes le han aconsejado que reduzca sus compromisos profesionales. Según reportes, personas cercanas al músico han manifestado su preocupación por la carga de trabajo que ha asumido, especialmente tras el fin de su gira de despedida “Farewell Yellow Brick Road”, que incluyó 330 conciertos en cinco años. Una fuente citada por The Sun indicó: “Sus amigos están seriamente preocupados por todo lo que ha asumido y creen que esto está teniendo un impacto significativo en su salud. Varios de sus allegados le han aconsejado que disminuya su ritmo porque este año ha estado más ocupado que nunca”.

A pesar de las dificultades, Elton John ha mostrado una actitud optimista y ha agradecido a su esposo, David Furnish, por su apoyo constante, refiriéndose a él como “mi roca”. Además, ha compartido detalles sobre su proceso de recuperación a través de sus redes sociales, mencionando que su visión podría tardar un tiempo en mejorar. En una publicación de septiembre del año pasado, escribió: “Estoy sanando, pero es un proceso extremadamente lento y llevará tiempo antes de que la vista regrese al ojo afectado”.

El estado de salud de Elton John ha generado incertidumbre respecto a sus próximos proyectos. Sin embargo, su aparición junto a Chappell Roan en su fiesta de celebración de los premios Oscar ofreció un panorama más alentador, ya que mantuvo el ánimo de siempre a nivel musical, aunque se mantuvo sentado durante la mayor parte de la presentación mientras interpretaba “Pink Pony Club” junto a la ganadora del Grammy.