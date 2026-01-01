Juan Gabriel arrasa en la taquilla de 2025 y supera a Taylor Swift en cine

El fenómeno de los conciertos y documentales musicales en cines se consolidó durante 2025 como una de las tendencias más fuertes de la exhibición cinematográfica en México.

Artistas nacionales e internacionales encontraron en la pantalla grande una vía efectiva para conectar con sus audiencias, atraer nuevos públicos y extender la vida comercial de sus proyectos. Sin embargo, en medio de estrenos esperados y campañas globales, un nombre se impuso con claridad sobre todos los demás: Juan Gabriel.

A nueve años de su fallecimiento, El Divo de Juárez volvió a demostrar que su legado artístico sigue vigente y que su poder de convocatoria permanece intacto. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), Juan Gabriel se convirtió en el cantante más visto en cines mexicanos durante 2025, superando incluso a figuras de alcance mundial como Taylor Swift.

El punto de inflexión ocurrió en mayo, cuando Cinemex llevó a sus pantallas el concierto Mis 40 en Bellas Artes, grabado originalmente en 2013. Aunque se trata de un espectáculo ampliamente conocido por el público, su reestreno en salas tuvo un impacto contundente: durante la semana en cartelera se vendieron alrededor de 250 mil boletos, una cifra que ningún otro artista logró igualar en ese periodo.

Con ese resultado, Juan Gabriel no solo encabezó el ranking de producciones musicales en cines, sino que también superó a títulos de otros géneros que tuvieron un desempeño destacado en taquilla, como Demon Slayer: el tren infinito la película, Zoopocalipsis y Presencia. El dato confirmó que la conexión emocional del público con su obra sigue siendo un factor determinante para llenar salas.

En el segundo lugar entre los artistas musicales proyectados en cines quedó Taylor Swift, quien llegó a la cartelera mexicana con The Official Release Party of a Showgirl. La producción, concebida como la presentación oficial de su nuevo álbum, convocó a 211 mil asistentes. La propia cantante impulsó el evento desde sus redes sociales, invitando a vivir la experiencia de forma participativa con el mensaje: “dancing is opcional but very much encouraged” (“bailar es opcional, pero muy recomendable”), además de anunciar que solo tendría tres días de funciones.

La propuesta de Swift combinó la proyección del material audiovisual con una experiencia colectiva en la que los fans cantaron, celebraron y conocieron detalles del proceso creativo del álbum, incluido el detrás de cámaras del videoclip. Aun así, los números finales no fueron suficientes para desbancar al ícono mexicano.

Muy cerca de la artista estadounidense se ubicó Kenia Os, quien protagonizó uno de los desempeños más sorprendentes del año. La creadora de contenido y cantante mazatleca llegó a los cines con Kenia Os: La OG, un documental que explora su evolución artística y su faceta como empresaria. La producción superó los 210 mil boletos vendidos, quedando apenas mil entradas por debajo del proyecto de Taylor Swift.

El éxito de La OG no se limitó a las salas de cine. La película contó con un lanzamiento de soundtrack en plataformas digitales y posteriormente llegó en exclusiva a Disney+, un respaldo estratégico que amplió su alcance y consolidó a Kenia Os como una de las figuras mexicanas más influyentes del entretenimiento actual.

El dominio de Juan Gabriel en la taquilla de 2025 dejó en evidencia que la nostalgia, el arraigo cultural y la calidad artística siguen siendo elementos clave para atraer audiencias. En un año marcado por estrategias digitales, campañas globales y lanzamientos cuidadosamente planeados, el cantante mexicano logró imponerse con un concierto grabado más de una década atrás, reafirmando su lugar como uno de los máximos referentes de la música en español.

Así, mientras los cines mexicanos apostaron por experiencias musicales para revitalizar sus salas, fue Juan Gabriel quien terminó reinando en la pantalla grande, confirmando que su voz, su obra y su legado continúan más vivos que nunca.