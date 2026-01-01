Ángela Aguilar genera polémica por 'imitar a Cazzu' en el Grammy Celebration of Latin Music

Más allá de su desempeño vocal y del homenaje que rindió a Linda Ronstadt, la cantante mexicana Ángela Aguilar quedó en el centro de una intensa discusión en redes sociales, donde numerosos usuarios aseguraron que su imagen y estilo guardaban similitudes con los de Cazzu, expareja de su actual esposo, Christian Nodal. El debate volvió a colocar a la intérprete bajo el escrutinio público y reavivó una controversia que la ha acompañado durante gran parte de 2025.

El evento, transmitido por CBS, reunió a destacadas figuras de la música latina y global como Gloria Estefan, Andrea Bocelli, Carín León, Michael Bublé, Prince Royce, Laura Pausini y Maren Morris. En ese contexto, Ángela Aguilar fue una de las invitadas especiales y tuvo la responsabilidad de rendir tributo a Linda Ronstadt con una versión en inglés del clásico “You’re No Good”.

Tras su presentación, la cantante compartió su emoción en redes sociales con un mensaje de agradecimiento: “Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music […] Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo”. Sin embargo, la reacción del público fue dividida. Mientras algunos celebraron su atrevimiento artístico y su interpretación, otros cuestionaron su dicción, el tono de su voz e incluso afirmaron que “gritó” durante la actuación.

Poco después, la conversación digital dejó de centrarse en la música para enfocarse en su apariencia. Para la gala, Ángela eligió un vestido largo, ajustado y de color azul oscuro con brillos, cuello alto y aberturas en la falda. El look se completó con una pulsera brillante, un peinado estilo wet look y un maquillaje más oscuro y dramático de lo habitual, con smokey eyes, cejas afinadas y labios en tono nude. El cambio de imagen fue suficiente para que surgieran comparaciones inmediatas con Cazzu.

Usuarios comenzaron a compartir imágenes de la cantante argentina usando un vestido similar durante la promoción de su canción “Con otra”, lanzada en marzo, así como fotografías de su gira Latinaje, en las que lució maquillaje intenso y accesorios parecidos. La polémica escaló rápidamente y se llenó de comentarios como los siguientes: “Hasta la pulsera le copió.”, “Fuera de broma, está dando mucho miedo.”, “Te entiendo pelona, yo también estoy obsesionada con Cazzu.”, “Para mí que es Christian quien la viste.”, “¿Por qué las otras se obsesionan con las engañadas?”, “La copia de Temu.”, “Nodal moldeando a Ángela para que se parezca a Cazzu.”, “La gran diferencia es que Angelita luce espectacular su figura, su juventud, nada que comparar.”, “Angela robando el peinado de Cazzu.”, “Parece que ella quiere parecerse a Cazzu.”

No obstante, también hubo voces que salieron en defensa de Ángela Aguilar y cuestionaron las acusaciones de copia. Entre los mensajes de apoyo se leía: “Los vestidos no son iguales, las dos se ven muy bien, pero Ángela se ve perfecta”. “Ella lo hace bien en cualquier estilo; además, un cantante debe atreverse a desafiar cualquier género”. “El de Ángela se ve fino”. Y “Ángela es elegante y con clase; Cazzu, pues tiene salud, la verdad, ya dejen ser feliz a la gente, dejen de joder”.

Esta no es la primera vez que la joven cantante enfrenta este tipo de señalamientos. En marzo, tras recibir el Premio Revelación del Año en Billboard Women in Music, fue comparada con Cazzu por su peinado desarreglado y cejas más delgadas. Más tarde, durante su gira Libre Corazón en Estados Unidos, algunos usuarios volvieron a acusarla de imitar la estética y las coreografías de la artista argentina.

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Cazzu han emitido declaraciones oficiales sobre estas constantes comparaciones. Mientras tanto, el debate continúa activo en redes sociales, reflejando cómo la imagen, el estilo y la vida personal de las figuras públicas siguen siendo terreno fértil para la controversia digital.