Lotería Nacional anuncia horarios de sorteos para el mes de noviembre

La Lotería también anunció la fecha para el sorteo del Gordito del Zodiáco

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció su calendario de sorteos para el mes de noviembre, el cual presenta algunos cambios de fecha debido a la coincidencia con días de celebración. Esta información es especialmente importante para los jugadores que esperan la oportunidad de ganar uno de los codiciados premios.

Durante todo el mes, los sorteos se llevarán a cabo en la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, un espacio emblemático donde los panameños se congregan para presenciar estos sorteos.

Estas son las fechas anunciadas

Sorteo dominical del 2 de noviembre: Se mantendrá la fecha, ya que no coincide con días feriados.

Sorteo del miércoles 5 de noviembre: Por tratarse de una fecha de conmemoración patriótica y día libre, el sorteo se realizará el jueves 6 de noviembre.

El sorteo del Gordito del Zodiaco, que se hará el 21 de noviembre, es, sin duda, uno de los más importantes para los jugadores de la Lotería Nacional de Panamá. Este sorteo es famoso por ofrecer premios mucho mayores que los sorteos regulares, lo que genera una gran expectación entre los ciudadanos.