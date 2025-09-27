Billeteros con libretas suspendidas por investigación protestan en Chiriquí

No se oponen a las investigaciones, pero solicitan que se realicen de forma en que no se vean perjudicados por tantos meses.

David, Chiriquí/Un grupo de billeteros en la provincia de Chiriquí realizó una protesta para solicitar a los directivos de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) agilizar los procesos de investigación que se les hace.

Afirman que unas 95 libretas han sido suspendidas mientras se hace esta investigación administrativa.

Alegan que no tiene nada que ver porque adquirieron las libretas de forma correcta.

No se oponen a las investigaciones, pero solicitan que se realicen de forma en que no se vean perjudicados por tantos meses. No descartan otras acciones.

Dijeron que han pasado nueve meses sin sus libretas.

“Si la investigación es contra administrativos, ¿por qué tienen que afectar a billeteros?”, dijo Evelyn Ávila.

“Esta es una mala actitud porque van nueve meses y no nos dan respuesta de nada”, dijo Adeis Ortiz, quien hizo el traspaso de libreta a su nieta.

Por su parte, Edelia Vallejos dijo que si hubo un mal manejo en la pasada administración, ellos no son responsables. “Estoy clara de que hay libretas que se dieron con mal manejo, pero las que están aquí, que verifiquen porque deben ser liberadas”.

Agregaron que han llevado toda su documentación.

Con información de Demetrio Ábrego