Arranca ExpoBoquete 2025: Vitrina estratégica de Chiriquí que impulsa el sello 'Hecho en Panamá'

La feria se consolida como una vitrina estratégica para impulsar el comercio local, dinamizar los sectores productivos y fortalecer el desarrollo territorial.

Boquete, Chiriquí/ExpoBoquete 2025 se convierte en una plataforma internacional en Chiriquí. Durante la inauguración, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, lanzó un llamado decisivo a "defender lo ‘Hecho en Panamá’" y a priorizar el desarrollo regional. El evento se consolida así como un motor económico vital y una vitrina crucial para el comercio local.

Hasta el domingo 28 de septiembre, los terrenos de la Feria de las Flores y del Café se han transformado en un vibrante centro de actividad, reuniendo a una amplia gama de participantes: empresarios, productores, cafetaleros, artesanos, emprendedores y visitantes nacionales e internacionales. Esta reunión estratégica es, en palabras del ministro Moltó, más que un simple evento de negocios.

Compromiso con el capital humano y la soberanía productiva

En su discurso inaugural, el ministro Moltó destacó el significado profundo del evento como reflejo del talento y el esfuerzo local. Subrayó que ExpoBoquete va más allá de lo comercial, al ser “una muestra de lo que nuestra gente es capaz de lograr cuando se une el esfuerzo de productores, artesanos, cafetaleros, empresarios y familias enteras”.

Moltó también enfatizó la importancia capital de la marca "Hecho en Panamá", describiéndola como un sello de identidad, calidad y soberanía productiva. Según el ministro, este distintivo no solo valida la excelencia de los productos locales, sino que también “abre puertas a los emprendedores locales en mercados internacionales”. La feria, por lo tanto, se consolida como una vitrina estratégica para impulsar el comercio local, dinamizar los sectores productivos y fortalecer el desarrollo territorial.

Diversidad económica y proyección turística

La edición 2025 de ExpoBoquete ofrece un panorama económico y cultural excepcionalmente amplio. Sus exhibiciones cubren sectores de gran dinamismo en la región, como gastronomía, turismo, bienes raíces, agro, arte, cultura, bienestar, automotriz y artesanías, reflejando la diversidad productiva de Chiriquí.

El evento está diseñado también como un poderoso espacio de integración regional e internacional. Busca atraer a visitantes de diversas áreas, incluyendo David, Tierras Altas, Bocas del Toro, Ciudad de Panamá y el sur de Costa Rica. Además, la feria se dirige a inversionistas y operadores turísticos internacionales con interés particular en destinos enfocados en gastronomía, aventura y bienestar.

La visión moderna, inclusiva y sostenible del evento fue reafirmada por la presidenta de ExpoBoquete 2025, Gyl Ledezma Ducruet, quien agradeció el respaldo institucional y aseguró que la feria "coloca a Boquete en el mapa de las grandes ferias del país".

En línea con su vocación turística, el 27 de septiembre se celebró el Día Internacional del Turismo dentro del marco de la feria. Esta jornada contó con la participación clave de touroperadores, comunicadores especializados, estudiantes y embajadores de viaje, todos enfocados en consolidar a Boquete como un destino turístico sostenible y de referencia internacional.

El acto inaugural fue un evento concurrido, contando con la presencia de figuras como el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, el embajador de Chile en Panamá, Alejandro Sfair, así como representantes de la Alcaldía de Boquete, Eduardo Rodríguez y Dilcia Lizondro. De manera especial, se brindó un merecido reconocimiento al Comité Organizador de ExpoBoquete 2025, cuya visión y compromiso han marcado un nuevo y prometedor capítulo para Boquete y para todo Panamá.