Ifarhu: Conoce las fechas y horario de pago del PASE-U en Herrera y Los Santos

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) comenzará desde el 1 de octubre el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en las provincias de Herrera y Los Santos, para los estudiantes de primaria, premedia y media.

Este pago se dará en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ayer, el director de la entidad Carlos Godoy informó que posteriormente continuarán el resto de las provincias del país, beneficiando a más de 771,000 estudiantes por un desembolso de 84 millones.

En la provincia de Herrera el pago es desde el 1 de octubre.

Documento Pago del PASE-U en la provincia de Herrera Consúltalo

En la provincia de Los Santos el pago es desde el 2 de octubre.

Documento Pago del PASE-U en la provincia de Los Santos Consúltalo

Presentación en la Asamblea

Además, el director abordó los resultados de su presentación en la Asamblea Nacional respecto al presupuesto solicitado para 2026, donde la entidad buscará una reestructuración de fondos para aumentar la inversión en becas nuevas y fortalecer las carreras superiores.

Godoy ofreció una actualización sobre el futuro Concurso General de Becas y la implementación de las nuevas becas socioeconómicas.

Demora de pagos

Godoy explicó que la demora se debe a las incongruencias que se dieron en el primer pago, como errores en los cheques, y a la situación generada por las huelgas. Afirmó que, dado que los estudiantes debían compensar contenido, la institución no podía hacer el pago y luego regresar a pagar a quienes no habían acudido a clase. El Ifarhu está siendo responsable y buscando honrar todos esos compromisos.

"Hay muchas incongruencias que se dieron en el primer pago, como errores en los cheques. También se dio una situación de las huelgas; automáticamente este pago se debió haber realizado con la asistencia. Entonces, como los estudiantes iban a tener que compensar contenido, no podíamos hacer un pago y luego regresar a pagar a lo que no habían acudido a clase. Todos como institución estamos siendo responsables y procurando honrar todos esos compromisos".

Sobre la extensión del calendario, aclaró que no será solo en octubre, sino que se trata de un calendario a nivel nacional que cubrirá varias provincias cada semana. Exhortó a la población a consultar la página web, donde se publicará la calendarización para provincias como Colón, Darién y Tortí.

Al referirse a su reciente presentación en la Asamblea Nacional, Godoy detalló que se había solicitado un presupuesto de 527 millones de dólares, aunque solo se autorizaron o recomendaron 500 millones.

La institución solicitó una subvención o "rejuego" de fondos para disminuir la asignación en algunos renglones y aumentarla en otros. El objetivo es trabajar de forma responsable con los recursos disponibles para honrar los compromisos con los jóvenes que se esfuerzan por sacar buenas notas.

"Lo que nosotros en la subvención solicitamos fue un rejuego de tal manera que nos permitiesen disminuir en unos renglones y aumentar en otros y que, como institución responsablemente con los recursos que se dispone, estamos y debemos trabajar para poder honrarle a esos jóvenes".

Aumento en becas nuevas y fortalecimiento de carreras

La reasignación se centrará en las becas vigentes. Explicó que al trasladar 60 millones de dólares este año para saldar compromisos de programas no pagados, ese monto ya no será necesario para 2026 y se buscará acomodarlo en el renglón de becas nuevas.

Godoy aseguró que el recorte no afectará el número de becas nuevas, ya que, aunque solo se habían recomendado 24 millones de dólares, con el "rejuego" están tratando de alcanzar más de 75 millones de dólares para el nuevo concurso.

El enfoque institucional es mantener los programas existentes (como el Seguro Educativo, que beneficia a 153,000 jóvenes) y fortalecer el nivel superior universitario y las carreras técnicas que el país está demandando, con el fin de reducir el alto desempleo juvenil que actualmente ronda el 18%.

Concurso general y pagos atrasados

El director anunció que el próximo Concurso General de Becas debe ser lanzado a principio del 2026, una vez se aplique la recomendación hecha al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto.

Aclaró que la convocatoria requiere boletines completos debido a que se exigen promedios finales, lo que impide aplicar con solo dos trimestres.

Respecto a los pagos pendientes de este año (programas diferentes al PASE-U), indicó que una vez que finalice el PASE-U, iniciarán los pagos de los programas de Seguro Educativo. Confirmó que en los últimos cuatro meses, la institución ha honrado compromisos no solo de 2025, sino que datan hasta el 2020, con un monto estimado que ronda los 100 millones de dólares.

Transparencia y creación de becas socioeconómicas

Se mostró a favor de la transparencia, indicando que los recursos deben llegar a las personas más necesitadas.

"La solución para esto sería la creación de becas socioeconómicas, anunciando que se realizaría un concurso de beca socioeconómica por vía web, cuya selección estaría a cargo de una comisión de trabajadores sociales, que son los idóneos para determinar condiciones de vulnerabilidad".

Aclaró que esto no implica el abandono de los programas de excelencia: "La nueva beca no implica cerrar los programas de puesto distinguido, ya que son principios fundacionales de la institución".