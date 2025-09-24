Ifarhu planea estrategia y 'rejuego' para apertura de concurso de becas 2026

Sobre el pago del Pase-U, Godoy señaló que la próxima semana inicia el segundo pago correspondiente a este año.

El concurso general de becas que realiza el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) podría ser lanzado a finales de este año 2025 o principios del 2026, una vez se tenga claro el presupuesto con el que cuenta la institución para este rubro.

Así lo dijo el director Carlos Godoy durante la sustentación del presupuesto para la vigencia 2026, donde justificó que este año no se realizó el concurso por el poco tiempo con el que contaba cuando asumió el cargo.

En el presupuesto del 2025, es más, por cuestión de tiempo, no daba para un concurso, porque un concurso demora entre 3 y 4 meses entre la publicación, el otorgamiento y el pago. A la altura en que recibimos la institución, los tiempos no daban”, indicó Godoy.

Te puede interesar: Fósil de pez de 6 millones de años hallado en Colón reescribe la historia del istmo de Panamá

Al mismo tiempo explicó que, quienes participen del concurso de las becas socioeconómicas, que se podría dar al mismo tiempo que el general, los aspirantes deberán suministrar información de su condición, ya que es uno de los requisitos que exige el nuevo reglamento de becas del Ifarhu, en esta categoría, además de los promedios requeridos.

El director también señaló que para las nuevas becas se podría tener disponible cerca de 75 millones de dólares; por lo primero, se tendrá que hacer un análisis de las finanzas para saber cuántas becas podrán otorgar.

Pago de Pase-U

Sobre el pago del Pase-U, Godoy señaló que la próxima semana inicia el pago correspondiente. Agregó que se están haciendo algunas estrategias para subsanar algunos compromisos y de esta manera poder honrar todos los compromisos.