Fósil de pez de 6 millones de años hallado en Colón reescribe la historia del istmo de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hallazgo paleontológico de gran relevancia en la provincia de Colón está reescribiendo lo que se sabía sobre el tiempo de formación del istmo de Panamá. El paleontólogo marino y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá, Carlos De Gracia, ha descubierto el fósil de 6 millones de años de antigüedad de una nueva especie de pez, el cual ha sido bautizado como Etelis bathypelagicus.

Este espécimen encontrado en la costa abajo, en el corregimiento de Piña, distrito de Chagres, corresponde a un pargo de aguas profundas con origen en el Indopacífico y pudiera ser el hito que dejaría de lado la teoría de formación del istmo que, hasta hora se cree, data de 10 millones de años.

Un impacto que reescribe la paleogeografía

La datación del fósil es de gran importancia. De Gracia explicó a TVN Noticias que las teorías actuales indican que las conexiones de aguas profundas en el istmo se cerraron hace 10 millones de años. Sin embargo, la presencia de este pez de aguas profundas en la costa atlántica sugiere que la separación completa no fue tan abrupta. "Este hallazgo cambia nuestra comprensión sobre las etapas finales del cierre del istmo. Nos indica que hace seis millones de años todavía había intercambio marino profundo entre ambas cuencas", puntualizó.

El investigador destacó que este descubrimiento "expande nuestro conocimiento sobre el surgimiento del Istmo de Panamá y la fauna del pasado". El equipo, con colaboración de especialistas de Brasil, Venezuela, Alemania y Suiza, ha logrado publicar los resultados en la prestigiosa revista internacional Swiss Journal of Paleontology.

Recientemente, el equipo pudo aplicar tecnología de imagen no destructiva, específicamente la microtomografía de rayos X, para obtener reconstrucciones tridimensionales del fósil. Esta técnica, clave en la investigación de especímenes delicados, permitió a los expertos identificar y estudiar el pez sin tocarlo físicamente.

Confirmación del hallazgo y su contexto geológico

La identificación del fósil fue confirmada tras exhaustivas comparaciones con material de referencia en el Museo de París, donde se encuentran especies relativas a este grupo de pargos. Los análisis geológicos de la roca que lo contiene también ofrecieron pistas cruciales; revelaron la presencia de cristales angulares, lo que sugiere que el fósil fue poco transportado y que el pez murió cerca del lugar donde fue hallado.

Adicionalmente, los análisis geoquímicos detectaron minerales de origen volcánico en la roca, lo que respalda la hipótesis de que la formación del istmo de Panamá fue, en parte, resultado de una intensa actividad volcánica y tectónica en la región.

La visión institucional y el futuro del estudio

De Gracia también resaltó el papel fundamental de la Universidad de Panamá en este avance. "La apertura de nuevas categorías para investigadores con doctorado permitió que científicos jóvenes, formados con apoyo de Senacyt, nos integremos a la docencia y la investigación. Este hallazgo es también resultado de esa visión institucional", afirmó.

Actualmente, los resultados de la investigación ya se están integrando a la enseñanza en las aulas de la Universidad de Panamá, reafirmando su compromiso con la producción científica de impacto internacional. Por su parte, el equipo continúa con análisis y comparaciones adicionales del fósil.