Presidente de la Asamblea en contra de recortes a la educación; solicitará medidas de equilibrio al MEF

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, abordó este martes la situación de los recortes presupuestarios que afectan a diversas instituciones del Estado, así como la polémica sobre las "oficinas especiales" de algunos diputados. Herrera se refirió a ambos temas tras salir de su participación en un foro del Parlamento Latinoamericano, organizado por la Autoridad Nacional de Descentralización.

Herrera señaló que la Comisión de Presupuesto está analizando la situación y que se están realizando "evaluaciones" para hacer recomendaciones que fortalezcan sectores cruciales como la educación y la salud. "El tema de las universidades y la educación tiene que ir por delante", afirmó, resaltando la importancia de estas instituciones para formar profesionales que el país necesita. Aunque reconoció la difícil situación económica del país y la necesidad de recortes, enfatizó que es crucial no descuidar la inversión social.

Recorte presupuestario y la deuda nacional

El presidente de la Asamblea indicó que los recortes presupuestarios han sido "palpables en casi todos los ministerios", pero insistió en que buscarán un "equilibrio" en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar la viabilidad de proyectos importantes.

"Lo que se quiere es que exista un equilibrio y, sobre todo, no descuidar la inversión, que es un punto importante, y el grado de responsabilidad de pagar la deuda que se adquirió por muchos años y que nadie había enfrentado esta responsabilidad", sostuvo Herrera.

Polémica de las oficinas especiales

Con respecto a la controversia por las oficinas adicionales que algunos diputados poseen en el edificio de la Asamblea Nacional, Herrera aseguró que se está revisando el tema. "Esto viene de hace un par de años", explicó, señalando que al asumir la presidencia hace dos meses, encontraron "diversos temas" que están siendo revaluados.

El presidente de la Asamblea informó que el departamento de ingeniería está preparando un informe sobre la situación. En cuanto a la pregunta de por qué algunos diputados tienen oficinas y otros no, Herrera respondió que la responsabilidad de esta situación recae en la Asamblea y que se tomarán decisiones una vez que reciban el reporte.

"No es ningún tipo de privilegio", afirmó, y agregó que él mismo solo cuenta con su oficina como presidente y que al finalizar su mandato volverá a la suya. Además, hizo un llamado a enfocarse en los problemas que realmente impactan a la ciudadanía, como la generación de empleo y el acceso a servicios básicos como el agua potable.