Asociación de Aseguradoras de Panamá pedirá el veto a ley de descuento a buenos conductores

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) anunció que pedirá el veto si se sanciona la ley que busca reembolsar un porcentaje de la póliza de seguro a los conductores que no registren incidentes de tránsito. La asociación, por medio de su presidente, Ian Van Hoorde, argumenta que la propuesta se basa en supuestos incorrectos y que, de aprobarse, resultaría insostenible para la industria.

El proyecto de ley se sustenta en un informe de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, el cual, según Van Hoorde, contiene datos erróneos. El presidente de Apadea desmintió las cifras del informe, explicando que "la siniestralidad está más cerca del 60% para los vehículos de uso obligatorio", muy superior al 38% proyectado en el estudio. También indicó que la utilidad promedio de las aseguradoras no es del 25%, como sugiere el informe, sino que se sitúa en un promedio del 3.7% en los últimos diez años.

Van Hoorde señaló que, según un informe entregado a la Superintendencia de Seguros, la cobertura obligatoria de autos ya está siendo subsidiada por las pólizas completas, lo que hace inviable el descuento del 25%.

El representante de las aseguradoras criticó otro punto del proyecto de ley: la creación de una comisión para regular los precios de las pólizas. “Nos están pidiendo que nos pongamos de acuerdo para fijar un precio”, afirmó, señalando que esta práctica es “impráctica o va en contra de la libre competencia porque nos están pidiendo literalmente que nos pongamos de acuerdo para fijar un precio”.

Apadea solicitará el veto

Van Hoorde reiteró la postura de la asociación de solicitar el veto de la ley en caso de que sea sancionada. "Claro que sí, claro que sí", respondió enfáticamente. Explicó que la asociación ya había entregado información técnica a la Comisión de Transporte que demuestra la inviabilidad del proyecto. El presidente de Apadea concluyó que el informe de la universidad, aunque bien estructurado, "usa supuestos incorrectos y, como cualquier estudio, si tú partes de la premisa o de supuestos incorrectos, pues vas a llegar a conclusiones incorrectas".

El presidente de Apadea también explicó que la industria ya ofrece beneficios a los buenos conductores, ya que el historial de manejo influye en el cálculo de las tarifas y está "intrínsecamente" incluido en el precio que se le ofrece al cliente. Además, resaltó que la mayoría de los clientes optan por pólizas que ofrecen más que la cobertura básica, buscando servicios adicionales como grúa y asistencia legal.

El proyecto de ley

Recientemente se aprobó en tercer debate en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 53, que propone un 25% de descuento en la renovación de pólizas de seguro de autos para los conductores que no registren siniestros en un año.

El diputado panameñista Ricardo Vigil, proponente de este proyecto, dijo en Noticias AM que esta iniciativa surgió por el clamor de los buenos conductores que año tras año no hacían uso de su seguro y no tenían ninguna bonificación ni descuento.

El diputado dijo que fue presentada en julio de 2024 y participaron compañías que se dedican a este sector, la sociedad civil y transportistas, y se determinó que al final no era una devolución, sino un descuento de hasta el 25% a los buenos conductores.