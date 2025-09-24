Pacientes de enfermedades crónicas y degenerativas denuncian que recorte presupuestario en salud dejará a miles sin medicinas

Ciudad de Panamá, Panamá/La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas se ha pronunciado para denunciar el impacto que acarrean los recortes presupuestarios a varias instituciones del país. La reducción de casi $1,000 millones al Ministerio de Salud (Minsa) pone en riesgo el acceso a medicamentos, tratamientos y la atención médica, según expresó Emilia Martínez, portavoz de la federación.

Te puede interesar: Recorte de presupuesto al ITSE pone en riesgo seguros estudiantiles, mantenimiento y ampliación de instalaciones

Emilia Martínez expresó su preocupación por los recortes en el presupuesto de salud, especialmente en el rubro de medicamentos, donde se ha asignado un 70% menos de lo necesario. Señaló que mientras el presupuesto del Minsa para 2025 no alcanzó para cubrir necesidades hasta junio, el presupuesto recomendado para 2026 es casi $1,000 millones menos de lo solicitado, lo que pone en riesgo a la población que depende de la atención del Minsa.

Martínez explicó que el recorte afectará directamente la capacidad del Minsa para adquirir medicamentos para enfermedades específicas. Dio el ejemplo de la esclerosis múltiple, donde un 11% de los pacientes ya no tienen acceso a sus medicamentos, y en otras enfermedades como la hemofilia y problemas mentales, la situación es similar. Con este nuevo recorte, el acceso a los tratamientos se verá seriamente comprometido.

Se mostró solidaria con el reclamo de los médicos especialistas, como neurocirujanos y gastroenterólogos, quienes han denunciado la falta de recursos para atender a sus pacientes. Aseveró que "ver a un doctor no te cura" si no se tienen los recursos para los procedimientos o medicamentos necesarios, lo que genera una situación "agobiante" para los profesionales de la salud.

Te puede interesar: Campaña '¡Ya No Más!' contra explotación sexual: 'Hay cifras negras que tal vez no han llegado', advierten expertos

Adelantó que, para este miércoles, diversas asociaciones de pacientes crónicos llevarán a cabo una conferencia de prensa para pronunciarse sobre el recorte al presupuesto de las entidades de salud. Reiteró que con esta reducción se ve impactada la adquisición de medicamentos. La Federación busca hacer visible el impacto real del recorte presupuestario y la urgencia de reconsiderar esta medida.