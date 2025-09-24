Campaña '¡Ya No Más!' contra explotación sexual: 'Hay cifras negras que tal vez no han llegado', advierten expertos

La presencia de la comarca en este top cinco es particularmente alarmante, por lo que la campaña incluye cuñas radiales traducidas a dialectos indígenas para llegar a estas comunidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público ha lanzado la campaña ¡Ya No Más! con el objetivo de crear conciencia y combatir la explotación sexual en Panamá, un delito que ha mostrado un alarmante aumento en los últimos años. Según datos revelados por Armando Prado, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), desde 2023 a septiembre de 2025 se han reportado más de 21,000 casos de delitos sexuales.

Prado enfatizó la gravedad de la situación, señalando que "hay cifras negras que tal vez no han llegado" y que la mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes. "El 78% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y el 92% son mujeres", precisó. Las provincias de Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé son las áreas con mayor incidencia. La presencia de la comarca en este top cinco es particularmente alarmante, por lo que la campaña incluye cuñas radiales traducidas a dialectos indígenas para llegar a estas comunidades.

Sabdy González, psicóloga de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, explicó que el incremento en las denuncias refleja un cambio positivo en la sociedad. "Lo que se busca es poder crear conciencia en la población de que los niños, niñas y adolescentes que sufren abuso sexual constituyen un factor de vulnerabilidad. Es muy importante no normalizar las conductas de abuso sexual", comentó.

Ambos especialistas coincidieron en que, en la mayoría de los casos, el agresor suele ser una persona cercana a la víctima, lo que dificulta la denuncia. Por ello, la campaña busca sensibilizar a la ciudadanía y a las instituciones, además de llegar a las comunidades y los colegios.

González hizo un llamado a las familias para que, en caso de conocer un caso, eviten la revictimización y mantengan una comunicación asertiva con la víctima. "Los niños que sufren delito sexual suelen experimentar mucho sentimiento de culpa", afirmó. "Evitar actuaciones repetitivas e innecesarias y que esta persona que está padeciendo la situación de abuso se pueda sentir comprendida y acompañada".

La Unidad de Protección a Víctimas y Testigos está impactada por recortes presupuestarios a pesar del aumento de casos.

¿Qué hacer ante un caso de explotación sexual?