¡Alarmante! Se han presentado más de 21,000 denuncias por delitos sexuales

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público lanzó la campaña "Ya no más explotación sexual" en respuesta a las más de 21,000 denuncias por delitos sexuales registradas de 2023 a septiembre de este año. La iniciativa busca concienciar a la sociedad, padres de familia y educadores sobre la importancia de denunciar estos crímenes que afectan a niños, niñas, adolescentes y adultos. Las autoridades han revelado cifras alarmantes, destacando que los casos de mayor incidencia se concentran en las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, señaló que con la campaña se busca prevenir y concientizar a la población sobre la explotación sexual. También fomentar las denuncias de abusos sexuales que puedan estar ocurriendo en cualquier entorno, con el objetivo de proteger a niños, niñas, adolescentes y adultos que son víctimas de este flagelo.

El Procurador General de la Nación indicó que las provincias con mayor incidencia de este delito son Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste. En cuanto a las víctimas, se observa una mayor afectación en varones de entre 10 y 14 años, y en mujeres jóvenes de 15 a 17 años.

Investigaciones por actos de corrupción

El Ministerio Público tiene abiertas más de 4,000 causas por temas de corrupción. Estas investigaciones abarcan desde casos no complejos, como la retención indebida de cuotas, hasta peculados y malversaciones de fondos millonarios. El Procurador señaló que el ente ha presentado proyectos de ley para agilizar los procesos y dar una respuesta más rápida a la ciudadanía.

También se mantienen investigaciones por el caso de la joven de la provincia Chiriquí por posible trata de personas. Se están realizando diligencias de allanamiento para encontrar a los responsables.

Otra de las investigaciones abiertas es por un caso de omisión de funcionarios del Ministerio Público tras un reciente femicidio, en el que la víctima tenía una boleta de protección.

Las investigaciones por el caso del exdiputado Héctor Brand continúan su curso.