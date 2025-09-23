Proyecto panameño sobre 'corredores verdes' es reconocido en Bienal de Arquitectura en São Paulo

Una propuesta de transformación de la movilidad urbana en la ciudad de Panamá, basada en corredores verdes, recuperación de ríos y movilidad activa para conectar sectores como La Cresta, Paitilla, vía Brasil, El Ingenio y El Cangrejo, ha sido reconocida en la sección internacional de la Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo.

El proyecto, titulado The Green Path Panamá y desarrollado por el arquitecto y urbanista panameño Jorge Isaac Perén Montero, fue escogido entre más de 500 iniciativas internacionales. Con ello, integra la lista de 30 propuestas seleccionadas que representan a 25 países en esta edición de la bienal.

Perén Montero, investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, marca un hito al convertirse en el primer panameño seleccionado para la sección internacional de la Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo.

El evento, que se celebra en el icónico edificio OCA del Parque de Ibirapuera, abrió sus puertas el pasado 18 de septiembre y permanecerá abierto al público de manera gratuita hasta el 19 de octubre.

The Green Path Panamá busca atender problemáticas urbanas como la fragmentación y la baja conectividad vial. Su diseño integra transporte multimodal con espacios públicos, promoviendo una ciudad más conectada y sostenible.