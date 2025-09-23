Capturan a dos personas que solicitaban préstamos con documentos falsos tras obtener datos por 'phishing'
Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, en colaboración con el Ministerio Público, capturó a dos ciudadanos presuntamente vinculados a una red criminal dedicada a delitos financieros y fraudes bancarios. El operativo se desarrolló en la avenida Simón Bolívar y el corregimiento 24 de Diciembre, donde se incautaron equipos tecnológicos clave para la investigación.
Según las autoridades, el grupo delictivo utilizaba la técnica conocida como phishing. A través de enlaces maliciosos, accedían a información personal de terceros para luego falsificar documentos. Con estos papeles alterados, solicitaban y recibían préstamos bancarios de manera fraudulenta, causando graves afectaciones a las entidades financieras.
Hasta el momento, las investigaciones preliminares estiman que la lesión económica ocasionada por esta red supera los 80 mil dólares. La Policía y el MP han informado que las diligencias continúan para identificar a más implicados y esclarecer completamente el alcance del fraude.
La operación destaca la coordinación entre las entidades de seguridad para combatir los delitos de alta tecnología que afectan la economía y la confianza en el sistema bancario.