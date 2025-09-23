Capturan a dos personas que solicitaban préstamos con documentos falsos tras obtener datos por 'phishing'

Hasta el momento, las investigaciones preliminares estiman que la lesión económica ocasionada por esta red supera los 80 mil dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, en colaboración con el Ministerio Público, capturó a dos ciudadanos presuntamente vinculados a una red criminal dedicada a delitos financieros y fraudes bancarios. El operativo se desarrolló en la avenida Simón Bolívar y el corregimiento 24 de Diciembre, donde se incautaron equipos tecnológicos clave para la investigación.

Según las autoridades, el grupo delictivo utilizaba la técnica conocida como phishing. A través de enlaces maliciosos, accedían a información personal de terceros para luego falsificar documentos. Con estos papeles alterados, solicitaban y recibían préstamos bancarios de manera fraudulenta, causando graves afectaciones a las entidades financieras.

Hasta el momento, las investigaciones preliminares estiman que la lesión económica ocasionada por esta red supera los 80 mil dólares. La Policía y el MP han informado que las diligencias continúan para identificar a más implicados y esclarecer completamente el alcance del fraude.

La operación destaca la coordinación entre las entidades de seguridad para combatir los delitos de alta tecnología que afectan la economía y la confianza en el sistema bancario.