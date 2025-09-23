Aspirante a rector de la Universidad de Panamá propone eliminar examen de admisión y reemplazarlo por un pre-universitario

Ante los recortes presupuestarios que, según sus estimaciones, han afectado a la universidad con una disminución de aproximadamente $70 millones de dólares, Ah Chong propone una estrategia de autogestión.

Ciudad de Panamá, Panamá/Roberto Ah Chong, candidato a rector de la Universidad de Panamá con más de 40 años de servicio docente, propone una serie de cambios profundos para la institución, incluyendo la eliminación del examen de admisión. Durante una entrevista, Ah Chong detalló su visión y los motivos que lo llevaron a postularse para el cargo más alto de la primera casa de estudios.

Propuestas clave: Un nuevo modelo de admisión y la modernización de la currícula

Ah Chong sostuvo que el examen de admisión no es la mejor manera de evaluar a los futuros estudiantes. En su lugar, propone reemplazarlo por un ciclo pre-universitario. Este modelo, que ya está siendo implementado en la Universidad Tecnológica, les daría a los estudiantes dos años para demostrar su capacidad y aptitud para la carrera elegida, como medicina, antes de ser aceptados definitivamente. Para él, esto es más justo que un solo examen que puede definir el futuro de un joven.

Además, el aspirante a rector busca modernizar la currícula. Sugiere que los estudiantes puedan obtener un título de técnico al completar un ciclo básico de dos años.

Esta propuesta tiene dos objetivos: primero, permitirles iniciar una carrera profesional más rápidamente, y segundo, darles la oportunidad de cursar una segunda carrera o estudiar inglés durante este período.

Autogestión y recortes presupuestarios

Ante los recortes presupuestarios que, según sus estimaciones, han afectado a la universidad con una disminución de aproximadamente $70 millones de dólares, Ah Chong propone una estrategia de autogestión. Criticó la postura del actual rector de solo sustentar las necesidades presupuestarias y aboga por demostrar los logros de la universidad, como los doctorados y maestrías exitosamente concluidos.

Para ser más autosostenibles, el candidato se apoyaría en la Ley 16, la cual establece que las entidades estatales deben verificar si las universidades públicas pueden ofrecer ciertos servicios antes de contratar a empresas privadas. Ah Chong señala que esta ley no se cumple y que la universidad podría generar ingresos ofreciendo servicios y seminarios a entidades gubernamentales que actualmente los contratan de forma externa.