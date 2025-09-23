'Vivimos con miedo': Residentes de Juan Díaz exigen a autoridades reparar muro de cementerio

Los afectados denuncian que la ausencia de una barrera segura permite que los ladrones ingresen por el área sin muro.

Ciudad de Panamá, Panamá/Vecinos de la comunidad de Concepción en Juan Díaz han manifestado su gran preocupación por la falta de reparación del muro que colinda con el cementerio local.

La situación, que según los residentes se ha extendido por años, ha facilitado la entrada de delincuentes a sus viviendas, provocando una ola de robos en el área.

Los afectados denuncian que la ausencia de una barrera segura permite que los ladrones ingresen por el área sin muro, aprovechando la situación para llevarse sus pertenencias. Además, señalan que otra sección del muro se encuentra en un estado crítico y está a punto de colapsar sobre varias casas, lo que agrava la situación de riesgo para sus familias.

El representante de Don Bosco, Pier Jason, declaró a TVN Noticias que los trabajos de reparación ya han comenzado. Sin embargo, los vecinos urgen a las autoridades a acelerar las obras para poner fin a la constante zozobra de ser víctimas de la delincuencia.