Presidente Mulino pide más representación en la ONU y defiende la neutralidad del canal de Panamá

Durante su intervención en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abogó por una reforma integral del organismo internacional y reclamó una mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de toma de decisión.

Consideramos oportuna una reforma integral para asegurar que el Consejo de Seguridad sea más efectivo, la Asamblea General más representativa, las agencias especializadas más inclusivas y, sobre todo, reducir la burocracia. Panamá, al igual que otros países, pide una mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de toma de decisiones", precisó.

Además, dijo que ha llegado el momento de que la arquitectura de la gobernanza multilateral se actualice”, afirmó. “Nuestra región es la principal exportadora de alimentos del planeta, tiene un canal estratégico que une el Atlántico con el Pacífico y detenta más del 50 % de la biodiversidad del mundo. Todos estos elementos nos transforman en un actor principal y debemos tener la representación de acuerdo a nuestro rol e importancia global”.

El mandatario recordó que desde la Carta de San Francisco de 1945, Panamá se comprometió con la pacificación, la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y subrayó que “hoy, más que nunca, debemos fortalecer el valor del multilateralismo”.

Compromiso ambiental

Mulino advirtió que el mundo enfrenta tres crisis devastadoras: la climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En respuesta, anunció el Nature Pledge o pacto con la naturaleza, un marco nacional que integra compromisos en materia de clima, biodiversidad y tierras.

Panamá se compromete a reducir sus emisiones para el año 2035. Aún siendo un país carbono negativo, creemos que siempre se puede dar un paso más en favor de la sostenibilidad”, sostuvo.

El mandatario adelantó que se restaurarán 100,000 hectáreas de ecosistemas prioritarios, incluidos manglares y cuencas hidrográficas, porque “la naturaleza es nuestra primera línea de defensa frente al cambio climático”.

Neutralidad del Canal de Panamá

En otro pasaje de su discurso, Mulino recordó los 25 años desde que Panamá asumió la administración del Canal y defendió su régimen de neutralidad permanente:

La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro canal, un bien de utilidad global. El Canal de Panamá, neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño”.

Mencionó que actualmente la vía acuática sirve a más de 100,180 rutas marítimas que conectan a 140 países, y que por ella transita alrededor del 4 % del comercio mundial.

Solidaridad con Japón

El jefe de Estado también expresó su apoyo al pueblo japonés, al cumplirse 23 años desde que Corea del Norte admitiera el secuestro de al menos 17 ciudadanos nipones.

El mundo necesita saber la verdad para que estos hechos no se repitan… Japón merece justicia”, recalcó.

Panamá y la ONU

Mulino recordó que Panamá ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para el periodo 2025-2026, y que en agosto ejerció la presidencia rotativa del organismo. Allí, dijo, Panamá defendió la paz, la igualdad soberana de los Estados, el derecho internacional y la seguridad marítima.

Reiteró la fe del pueblo panameño en el sistema multilateral. “En tiempos de crisis, cuando soplan los vientos de unilateralismo, polarización y fragmentación, Panamá hará oír su voz en defensa del multilateralismo”.

Información en desarrollo...