Panamá avanza en su preparación para la Bienal de Venecia 2026

La convocatoria nacional recibió cerca de 89 propuestas, en las que artistas panameños y residentes buscan crear una narrativa que refleje la identidad y la diversidad cultural del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá continúa su preparación de cara a su participación en la Bienal de Arte de Venecia 2026, uno de los eventos culturales más prestigiosos del mundo.

La convocatoria nacional recibió cerca de 89 propuestas, en las que artistas panameños y residentes buscan crear una narrativa que refleje la identidad y la diversidad cultural del país. En la actualidad, las propuestas se encuentran en proceso de evaluación por parte de un jurado internacional compuesto por más de diez especialistas, quienes seleccionarán las obras que conformarán el Pabellón de Panamá en la próxima edición de la Bienal.

Te podría interesar: Más de 100 nuevos médicos especialistas se incorporan al sistema de salud panameño

Según los organizadores, la participación de Panamá en este escenario representa una valiosa oportunidad para proyectar el arte nacional ante el mundo. Panamá debutó en la Bienal de Venecia en 2024 con la participación de cuatro artistas nacionales, consolidando así su presencia en la escena artística internacional.

Con miras al 2026, el país busca fortalecer ese primer esfuerzo y reafirmar su compromiso con el arte contemporáneo. Se espera que los resultados de la selección se anuncien en los próximos meses.

Con información de Jorge Quirós.