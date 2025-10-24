Nuevo puente sobre el río Piedra conecta a varias comunidades en Cañazas de Veraguas

La obra beneficiará a miles de habitantes de comunidades para garantizar el cruce más seguro

Cañazas, Veraguas/Los residentes de varias comunidades de Cañazas cuentan con un cruce más seguro y moderno sobre el río Piedra, gracias a la apertura del nuevo puente modular, que fue inaugurado este viernes por el viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza Delgado, junto a autoridades locales y provinciales.

El proyecto, que contó con una inversión de B/. 1,099,991.68, en donde consiste con el puente modular Acrow de casi 60.96 metros de largo y dos senderos peatonales, que fue diseñado para reemplazar el antiguo zarzo por años que representó un riesgo para los vecinos. La obra permitirá el acceso más seguro y rápido para comunidades como Picador, Las Cruces, Buena Vista, Boclé, Campana, Tierra Cortada, La Purísima, Guacamaya, Nuestro Amo y la cabecera de Cañazas.

Según el viceministro De Ycaza, resaltó que este puente forma parte de los planes del MOP para fortalecer la infraestructura vial en Veraguas, con el objetivo de mejorar la movilidad, para así impulsar el desarrollo económico y facilitar el acceso a servicios básicos.

Durante la ceremonia, se anunció la próxima construcción de un puente de dos vías sobre el río Cañazas, que ha sido programada para iniciar en febrero de 2026, así como proyectos estratégicos en la provincia, incluyendo la rehabilitación de la carretera Calobre–Reserva La Yeguada y la vía Quebro–Varadero, cuya licitación pública se realizará a partir del 31 de octubre.

Es por esto que el viceministro agradeció la colaboración de la comunidad y autoridades locales, destacando la participación de la Alcaldía de Cañazas, el diputado del circuito y vecinos de Picador, quienes apoyaron la obra con recursos, equipos y mano de obra.

Esta inauguración contó con la asistencia de la gobernadora de Veraguas, Hidelmarta Riera, la alcaldesa Diana Cianca, el diputado Francisco Brea, el director regional del MOP Humberto Della Togna y representantes de las comunidades beneficiadas.

