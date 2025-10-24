Comunidad en La Chorrera alza su voz ante deterioro de las calles

A estudiantes también se les dificulta utilizar el tránsito debido a las faltas de aceras.

La Chorrera, Panamá Oeste/Los moradores de una comunidad en Barrio Balboa, en el distrito de La Chorrera, alzan su voz ante el grave deterioro de las calles, las cuales presentan huecos, lodo y falta de acceso, afectando la movilidad y la calidad de vida de los residentes.

Los vecinos manifestaron su frustración con las autoridades, asegurando que ni el Municipio de La Chorrera ni el Ministerio de Obras Públicas (MOP) han hecho nada al respecto con la situación.

Las malas condiciones de las vías no solo provocan daños de vehículos, sino también problemas de salud y dificultad de acceso de ambulancia y transporte público.

Ante esta situación, los residentes reiteran su llamado urgente a las autoridades competentes para que se priorice el mantenimiento y la rehabilitación de las calles, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.

También los estudiantes del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera (Iptch) son afectados por la falta de aceras.

Con información de Heidy Morán.