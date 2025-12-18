Comisión del 20 de Diciembre rinde su décimo informe sobre víctimas de la invasión y alerta falta de fondos

La fiscal añadió que la institución ha investigado 33 casos de víctimas reportadas como desaparecidas , cuyos familiares aseguran no haber recibido información sobre la ubicación final de los cuerpos.

Ciudad de Panamá/La Comisión del 20 de Diciembre realizó hoy su décima reunión desde su creación, enfocada en actualizar los avances relacionados con la identificación de restos humanos vinculados a la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989.

Durante la jornada, el presidente de la comisión, Rolando Murgas Torraza, y la fiscal de Descarga, Geomara Guerra, detallaron el estado actual de las investigaciones y exhumaciones.

Guerra informó que hasta la fecha se han exhumado 43 restos humanos, de los cuales 11 han sido identificados, y 10 ya fueron entregados a sus familiares, mientras que uno continúa en proceso debido a diligencias investigativas pendientes.

La fiscal añadió que la institución ha investigado 33 casos de víctimas reportadas como desaparecidas, cuyos familiares aseguran no haber recibido información sobre la ubicación final de los cuerpos. En muchos de estos reportes, solo se les notificó la existencia de cadáveres o restos humanos sin precisar dónde se encontraban.

Por su parte, Murgas Torraza destacó que la comisión mantiene una práctica periódica de rendición de cuentas pública, mediante informes anuales de gestión, con el fin de garantizar pertinencia y transparencia en el proceso.

El presidente también señaló que uno de los principales desafíos para continuar con el trabajo de identificación es la limitación presupuestaria. Explicó que se requiere menos de medio millón de dólares para sostener la operación y avanzar en las labores pendientes.

Las exhumaciones se desarrollan principalmente en la provincia de Colón y en el cementerio Jardín de Paz, en la ciudad de Panamá, donde continúan las tareas de recuperación e identificación forense.

Información de Jorge Quirós

