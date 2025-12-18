Estudio en Veraguas revela falta de adherencia a tratamientos y estilos de vida en pacientes con diabetes

Santiago de Veraguas/La diabetes continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en Panamá, donde se ubica como la quinta causa de muerte y afecta a uno de cada diez panameños. En este contexto, un estudio realizado en la provincia de Veraguas evidenció importantes desafíos en el manejo de la diabetes tipo 2 entre los pacientes.

La investigación se llevó a cabo en cuatro instalaciones de salud de la provincia y analizó el conocimiento, tratamiento y hábitos de vida de pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2. Los resultados revelan que, aunque muchos pacientes tienen información sobre la enfermedad y los tratamientos, existe una baja adherencia a las recomendaciones médicas, especialmente en lo relacionado con la alimentación y la actividad física.

Hermes Rodríguez, autor del estudio, explicó que el conocimiento por sí solo no ha sido suficiente para generar cambios sostenidos en el comportamiento de los pacientes. “Saben más sobre la diabetes, pero aún están en la fase de cambiar su estilo de vida, lo que es fundamental para controlar la enfermedad”, señaló.

Por su parte, el docente Fernando Martínez destacó la importancia de promover hábitos saludables desde edades tempranas, enfatizando que la prevención debe comenzar en las escuelas para reducir la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes antes de que se presenten complicaciones graves.

Puedes leer: La Ruta del guandú: tradición, trabajo y sabor

Personal de salud consultado coincidió en que es necesario reforzar las estrategias de educación sanitaria, no solo enfocadas en la medicación, sino también en la promoción de estilos de vida saludables que incluyan una nutrición balanceada y actividad física regular, factores clave para disminuir el impacto de la enfermedad en la población.

El estudio forma parte de la tesis doctoral de Hermes Rodríguez, un investigador veragüense que actualmente cursa estudios en la Universidad de Granada, en España. Sus resultados y recomendaciones ya han sido puestos a disposición del Ministerio de Salud y han sido publicados en diversas revistas científicas internacionales, con el objetivo de contribuir a la mejora de las políticas públicas y la atención integral de la diabetes en Panamá.

Con información de Ney Castillo