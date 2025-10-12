Desfile folclórico en Penonomé exalta la riqueza cultural y campesina de Coclé

Cada delegación se preparó durante meses para esta jornada, realizando actividades para recaudar fondos, confeccionar vestuarios y decorar coloridas carretas que mostraron la esencia coclesana.

coclé/El desfile folclórico organizado por la Escuela Simeón Conte de Penonomé fue una verdadera celebración de las raíces campesinas y la riqueza cultural de Coclé. Entre abanderados, bailes y trajes típicos, estudiantes, docentes y padres de familia demostraron su amor por el folclore, el trabajo del campo y las tradiciones que identifican a su tierra.

Elena Valdés, abanderada del desfile, expresó su emoción y orgullo por representar las tradiciones de Coclé y Penonomé, enviando un mensaje a los jóvenes: “Bailar alegra, nos inspira y nos aleja de otras cosas. El baile, la cultura y la tradición son vida”.

Terminda Gómez, directora del plantel, destacó que desde los cuatro años los niños aprenden tamborito y baile folclórico, resaltando el esfuerzo de los padres por apoyar la participación de sus hijos.

Entre tamboritos, salomas y cantos coclesanos, los estudiantes mostraron su talento y amor por el folclore. La gestora cultural Hilda Morán elogió la iniciativa e instó a realizar más desfiles folclóricos para fortalecer la identidad cultural del distrito.

Información de Nathaly Reyes