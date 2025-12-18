Feid cierra la era Ferxxo y anuncia una transformación artística

El artista volvió a sacudir a sus seguidores con una publicación que no pasó desapercibida y que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Feid, una de las figuras más influyentes del género urbano latino, compartió un mensaje cargado de simbolismo tras el estreno de su documental XTHE ENDX, una producción cinematográfica que retrata su historia, su proceso creativo y el camino personal que lo llevó a consolidarse como uno de los nombres más relevantes de la música actual.

Salomón Villada Hoyos, nombre real del cantante y compositor, ha construido una carrera sólida a partir de canciones que conectaron con toda una generación, como Luna, Classy 101 y Se lo juro mor. Sin embargo, con este nuevo proyecto audiovisual, Feid decidió ir más allá de los escenarios y los rankings musicales para mostrar una faceta íntima, vulnerable y profundamente humana.

El documental, que llegó a las salas de cine, fue concebido como una ventana abierta a su mundo creativo y emocional. A través de imágenes personales y reflexiones honestas, el artista invitó a sus seguidores a conocer el origen de su música, los sacrificios detrás del éxito y las personas que marcaron su recorrido. Tras la respuesta del público, Feid utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo y compartir un mensaje que muchos interpretaron como el cierre de una era.

Te puede interesar: 'Arancel', palabra del año 2025 según FundéuRAE: del lenguaje técnico al debate cotidiano

Te puede interesar: Backstreet Boys reviven el video 'I Want It That Way' y confirman que siguen siendo leyendas

“THE ENDX EL PRINCIPIO DEL FIN. GRACIAS a los que fueron a ver el docu a los cines. Les abrimos las puertas de la casa, del corazón y les queríamos mostrar de qué estamos hechos. En memoria a nuestros seres queridos, a quienes soñaron con nosotros el vernos aquí desde hace tantos años, con mucho cariño. Adiós Ferxxo. GRACIAS SEBAS. GRACIAS GODIE. Por hacer esta pieza tan especial para las personas que conectan conmigo”, escribió el cantante, acompañando sus palabras con el icónico corazón verde que se convirtió en símbolo de su identidad artística.

La publicación desató una ola de reacciones inmediatas. Amigos, colegas y fanáticos inundaron los comentarios con mensajes de apoyo, admiración y expectativa por lo que vendrá. Entre las respuestas destacaron frases como: “No el mismo de antes, pero el mismo de siempre”, “se viene lo mejor”, “todo lo del Ferxxo no puede morir o despedirnos y ya… Esto es un proceso duro”, “Gracias Ferxxo por cada letra por cada canción, siempre te seguiré hasta el final” y “El Ferxxo nunca falla, Feid tampoco”.

La expresión “Adiós Ferxxo”, lejos de interpretarse como un anuncio de retiro, fue entendida por muchos como un gesto simbólico. Ferxxo no fue solo un apodo, sino una etapa creativa que definió la estética, el sonido y el mensaje con el que Feid se posicionó a nivel global. Bajo ese nombre artístico, el cantante logró conectar emocionalmente con millones de personas, convirtiéndose en un referente del género urbano latino.

El concepto “el principio del fin”, mencionado en su mensaje, refuerza la idea de transformación más que de despedida definitiva. Todo indica que Feid está cerrando un ciclo para abrir otro, permitiéndose evolucionar tanto en lo musical como en lo personal. Esta transición sugiere nuevas exploraciones sonoras, narrativas distintas y una identidad artística que, aunque renovada, conserva la esencia que lo llevó al éxito.

Con XTHE ENDX, Feid no solo documenta su historia, sino que reafirma su capacidad de reinventarse y de dialogar con su audiencia desde la honestidad. El mensaje es claro: no se trata de un final absoluto, sino de un punto de inflexión. Para sus seguidores, el “adiós” no significa pérdida, sino la antesala de una nueva etapa que promete sorprender, emocionar y seguir marcando huella en la música latina.