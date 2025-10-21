ASEP impone multa por más de $18 millones a distribuidoras eléctricas

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) impuso multas por un total de $18.5 millones a las empresas distribuidoras de energía eléctrica ENSA, Edemet y Edechi, tras confirmar incumplimientos graves en los estándares de calidad del servicio entre 2019 y 2022. La medida forma parte de una nueva política de fiscalización rigurosa impulsada por la actual administración de la entidad.

Según informó la administradora general de ASEP, Zelmar Rodríguez, las sanciones responden a una auditoría exhaustiva que verificó fallas reiteradas en la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico en distintas zonas del país. “Los panameños merecen un servicio eléctrico justo y de calidad. La energía no es un privilegio, es un derecho”, subrayó Rodríguez.

Desglose de las multas

La sanción se distribuye de la siguiente manera:

Edemet : $13.5 millones

: $13.5 millones Edechi : $4.2 millones

: $4.2 millones ENSA: $780,000

En el caso de ENSA, la ASEP confirmó que la empresa ya acreditó correctamente las compensaciones a sus usuarios afectados entre 2020 y 2022, tras una auditoría que validó el cumplimiento de las resoluciones anteriores.

Sin embargo, la administradora de la ASEP indicó que Edemet y Edechi impugnaron la decisión ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y el proceso judicial continúa en curso.

Esta no es la primera acción contundente de la ASEP bajo la actual gestión. En julio de 2024, la entidad impuso una multa de $21 millones por deficiencias en el servicio entre 2011 y 2014 —una sanción que, aunque dictada en administraciones anteriores, nunca se ejecutó hasta ahora.

La auditoría posterior confirmó que las compensaciones se aplicaron conforme a derecho, marcando un antes y un después en la cultura institucional de la ASEP.

“En menos de un año, hemos ejecutado más de $39 millones en sanciones”, destacó Rodríguez. “Esto no se trata solo de castigar, sino de exigir resultados, fiscalizar con rigor y garantizar que las empresas cumplan con su obligación legal de brindar un servicio de calidad”.