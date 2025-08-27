Usuarios presentan mayoría de reclamos contra el servicio eléctrico, según ASEP

El 92% de las quejas corresponden al sector eléctrico, errores en la lectura de medidores y facturación son las principales causas.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) informó que la gran mayoría de reclamos que reciben los usuarios corresponden al sector eléctrico, representando un 92% de las quejas totales.

El director nacional de Atención al Usuario, Edwin González, explicó que los reclamos más frecuentes están relacionados con errores en la lectura de medidores y problemas en la facturación, principalmente cuando se aplican consumos promedios o existen inconsistencias por parte de contratistas.

De acuerdo con ASEP, aproximadamente un 65% de los reclamos se resuelven a favor del consumidor, mientras que el 35% restante resulta adverso. González advirtió que uno de los principales obstáculos es que muchos usuarios presentan sus quejas fuera de los plazos establecidos, lo que invalida sus solicitudes.

Actualmente, el proceso contempla que el usuario tiene 15 días para presentar un reclamo al prestador del servicio, este cuenta con 15 días calendario para responder. Si no hay solución satisfactoria, el consumidor dispone de 30 días para acudir a ASEP, que resuelve en un promedio de 28 a 30 días.

Puede interesar: ASEP amplía horarios de atención al usuario en todo el país

Para facilitar la atención, la institución anunció que desde el 1 de septiembre se ampliará el horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los domingos con oficinas móviles en distintas provincias. Además, estará disponible la línea 183, atendida por abogados y personal especializado para orientar y recibir reclamos.

"Queremos que la población conozca sus derechos y sepa cómo leer su factura y su medidor. No solo estamos para recibir quejas, también para capacitar y educar", subrayó González.

Con estas medidas, ASEP busca garantizar una atención más cercana y transparente, en medio de un creciente número de reclamos de usuarios que exigen un servicio eléctrico más confiable y justo.