La niñez sonaeña da vida a las costumbres del campo en el festival folclórico

Los niños pilaban arroz, molían maíz y bailaban al ritmo del tambor y la cumbia.

Soná, Veraguas/La comunidad de Soná, en la provincia de Veraguas, celebró un año más su tradicional festival folclórico, evento que forma parte de las festividades patrias del mes de noviembre y que busca mantener vivas las costumbres del interior del país.

En este festival, los grandes protagonistas son los niños, quienes con entusiasmo representan las distintas escenas de la vida campesina: desde las labores del campo hasta las expresiones artísticas y musicales que caracterizan la cultura veragüense.

Entre ellos estaba Maiza Franco, quien sobre una carreta cosía con una máquina de coser antigua. “El desfile es una tradición muy bonita”, comentó mientras continuaba su demostración.

A su alrededor, otros niños pilaban arroz, molían maíz y bailaban al ritmo del tambor y la cumbia.

Ya son 18 años de tradición en los que Soná, a través de sus nuevas generaciones, revive con orgullo las raíces y costumbres que forman parte de su identidad.

Información de Ney Castillo