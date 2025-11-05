Educadores separados sostienen encuentro con Molinar en Colón; exigen reintegro y pago de salarios

En Colón hay al menos 63 docentes separados de sus cargos, según los dirigentes magisteriales.

Colón/Un grupo de docentes separados de sus cargos por participar en la huelga contra la Ley 462, que modifica la Caja de Seguro Social, acudió este 5 de noviembre al desfile en la provincia de Colón con la intención de hablar con la ministra de Educación, Lucy Molinar, y solicitar su reintegro.

Sin embargo, los educadores fueron interceptados por unidades de la Policía Nacional, que les impidieron marchar, lo que generó su descontento.

Pese a la tensa situación con los agentes, los docentes lograron conversar con la ministra Molinar, quien, aunque no pudo ofrecerles una respuesta positiva, aseguró que intervendría para acelerar el proceso de revisión de sus casos.

Los manifestantes denunciaron que en la provincia de Colón hay al menos 63 docentes separados, entre ellos algunos con problemas de salud.

Nosotros exigimos, no pedimos: exigimos el reintegro inmediato y el pago de nuestros salarios. Fuimos perseguidos políticamente por oponernos a la Ley 462”, expresó Felipe Cabezas, dirigente magisterial.

Ante esto, la ministra Molinar respondió que “eso está en instancias judiciales y se va a revisar”. Añadió que “lo que puedo hacer es comprometerme a revisar para que el proceso se agilice”.

Molinar también manifestó que “hoy no es el día” para atender a los docentes ni discutir el tema, lo que provocó la reacción de los maestros, quienes cuestionaron: “¿Cuándo será el día, si las autoridades son inaccesibles?”.

Los educadores denunciaron además que fueron agredidos por agentes policiales, quienes presuntamente lanzaron gases lacrimógenos contra ellos. Criticaron que, a pesar de la alta incidencia de homicidios en Colón, “nunca se había visto tantos policías como los que hoy salieron a enfrentarnos”.

A la marcha también se unieron personas desempleadas y miembros del Suntracs, quienes, al igual que los docentes, exigieron ser escuchados por las autoridades.