Las Tablas conmemora 204 años del Grito de Insurrección, clave en la independencia de Panamá

Autoridades, estudiantes y figuras destacadas rindieron homenaje a los próceres del 8 de noviembre de 1821, reafirmando el legado histórico que antecedió la independencia de Panamá de España.

Las Tablas/El distrito de Las Tablas celebró con fervor los 204 años del Grito de Insurrección del 8 de noviembre de 1821, hecho histórico con el que sus habitantes proclamaron libertad para el pueblo panameño en rechazo a los abusos del gobernador Joaquín Navarro.

Delegaciones folclóricas, cívicas y escolares recorrieron las principales calles de la ciudad, reviviendo el espíritu patriótico de aquel movimiento que, apenas dos días después, se uniría al Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, ambos preludios de la proclamación de independencia de España el 28 de noviembre de 1821.

La reina de la festividad, Aidé Huertas Díaz, agradeció “a Dios y a Santa Librada" por permitirle cumplir con todos los compromisos, tanto en su colegio como representando a los tableños en este importante día.

El hijo meritorio y abanderado, Antonio Tercero González, actual director de Conades, expresó su orgullo por el reconocimiento recibido. “En este día rendimos honor a los próceres del 8 de noviembre de 1821”, dijo, subrayando que “es una gran responsabilidad llevar respuestas a las familias de escasos recursos y cerrar la brecha de desarrollo”. También instó a “los niños y jóvenes a creer en la educación, que es el pilar fundamental de la sociedad”.

Durante la jornada también fue distinguido el pelotero José ‘Chema’ Caballero, quien manifestó su emoción por participar en la celebración, orgulloso de ser panameño y de poder disfrutar los desfiles en su tierra natal.

Información de Eduardo Javier Vega