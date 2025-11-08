Leah Kamila vuelve a casa: primera niña operada a corazón abierto en la Ciudad de la Salud recibe el alta

La niña chiricana de seis años se convierte en la primera paciente pediátrica operada con bomba de circulación extracorpórea en Panamá; su recuperación marca un hito en la medicina nacional.

Con una sonrisa en el rostro y tomada de la mano de sus padres, Leah Kamila, de seis años, salió caminando del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud tras recibir el alta médica luego de una exitosa cirugía de corazón abierto.

La pequeña, oriunda de Chiriquí, fue la primera paciente pediátrica en someterse a una intervención cardíaca con bomba de circulación extracorpórea, procedimiento realizado por un equipo multidisciplinario de la Caja de Seguro Social (CSS).

Tras 12 días en recuperación, Leah abandonó el hospital acompañada de su familia, que no pudo ocultar la emoción ante la noticia. “La cirugía fue todo un éxito. Leah Kamila está tranquila, ya puede comer, hablar y, sobre todo, verla reír de nuevo es una felicidad inmensa”, expresó entre lágrimas su madre, Jennifer, al recordar los momentos de angustia vividos antes de la operación.

La intervención permitió corregir una condición cardíaca conocida como Comunicación Interauricular (CIA). Según relató Jennifer, la familia no esperaba el alta tan pronto: “La doctora Aida González, cardióloga, vino, la revisó y nos dijo: ‘Se pueden ir; Leah puede salir, aunque con cuidados especiales’. Estamos felices de poder regresar juntos a casa”.

Leah y sus padres viajaron hace 16 días desde Chiriquí a la capital en busca de esperanza. Hoy, esa esperanza se transformó en realidad. “Gracias a Dios podemos llevarla a casa y estar con ella”, añadió la madre, emocionada.

Esta cirugía pionera marca un antes y un después en la atención pediátrica en Panamá, al abrir la puerta para que otros niños con enfermedades cardíacas puedan recibir tratamiento dentro del país, sin necesidad de viajar al extranjero.

Con este logro médico, la CSS reafirma su compromiso de ofrecer esperanza, innovación y calidad de vida a los pacientes pediátricos de Panamá.