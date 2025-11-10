Ola de crímenes violentos en Panamá Este reaviva el debate sobre la inseguridad en el país

Los residentes han expresado su temor ante esta ola de crímenes que altera la tranquilidad comunitaria, al tiempo que exigen mayor presencia policial.

La preocupación crece entre los residentes y las autoridades locales ante los recientes hechos de violencia registrados en el distrito de Panamá, particularmente en los corregimientos de Pedregal y Don Bosco, donde varios homicidios han conmocionado a la población en los últimos días.

El caso más reciente ocurrió en el sector conocido como La Loma del Sapo, en Pedregal, donde un hombre fue asesinado y su cuerpo encontrado calcinado dentro del vehículo que conducía, según reportes preliminares y videos compartidos por testigos.

A este suceso se suman otros hechos violentos en el corregimiento de Don Bosco, donde la semana pasada un hombre fue hallado en avanzado estado de descomposición detrás de una escuela, mientras que otro fue ejecutado dentro de una barbería. Sin embargo, el caso que más conmocionó al país ha sido la muerte de Esteban De León, exparticipante de Canta Conmigo, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 5 de noviembre detrás de una iglesia en La 24 de Diciembre, luego que su madre denunciara su desaparición el 31 de octubre. Por este crimen hay dos hombres acusados y en detención provisional.

Los residentes han expresado su temor ante esta ola de crímenes que altera la tranquilidad comunitaria, al tiempo que exigen mayor presencia policial y estrategias más efectivas para enfrentar la delincuencia.

El exoficial de la Policía Nacional, Carlos Icaza, advirtió que la violencia no solo es un tema policial, sino también social y familiar: “El problema que estamos afrontando también es una responsabilidad de los padres. Hay jóvenes que llegan a casa con cosas que no les compraron, sin trabajar, y no se les pregunta de dónde las sacan. Lo que no consiguen con esfuerzo lo buscan en la calle, y ahí es donde se generan estos resultados catastróficos”, señaló Icaza.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas vinculadas a estos casos. Sin embargo, las autoridades han intensificado los operativos nocturnos y patrullajes preventivos en varios puntos de la ciudad, con el objetivo de ubicar a los responsables y reducir los índices delictivos.

Los operativos se desarrollaron en horas de la madrugada, según imágenes difundidas por las propias autoridades, como parte de las acciones para recuperar la seguridad y la confianza de la población.