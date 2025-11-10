Director de la Policía anuncia refuerzo de operativos contra la delincuencia a nivel nacional

El jefe policial sostuvo que la reestructuración de algunas subestaciones en comunidades no busca disminuir la presencia policial, sino optimizar los recursos.

Duante el desfile del 10 de noviembre en la Villa de Los Santos este lunes, El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a la ola de violencia e inseguridad que se ha registrado en distintos puntos del país en las últimas semanas, asegurando que la institución mantiene operativos activos y refuerzos policiales para reducir los índices delincuenciales.

Fernández explicó que se están desarrollando acciones simultáneas en varios sectores, especialmente en Pacora y Don Bosco, donde desde el domingo se ejecutan operativos de control y prevención del delito que se mantendrán durante toda la semana.

“El tema de la seguridad a nivel nacional lo estamos reforzando. Tenemos un pie de fuerza desplegado y estamos dividiendo las unidades estratégicamente. Desde ayer tenemos operativos activos en Pacora y Don Bosco y continuaremos toda la semana combatiendo la delincuencia”, afirmó el jefe policial.

El director de la Policía destacó además que, gracias a estas acciones, se logró la captura de dos personas vinculadas al asesinato del joven Esteban De León, un caso que generó conmoción nacional.

“Para nosotros era muy importante dar con esas capturas, y se logró. De igual forma, estamos dando seguimiento a diferentes situaciones delictivas. No solo cuidamos los desfiles patrios, sino que también trabajamos de forma constante con la ciudadanía para combatir el delito”, añadió.

Fernández también lamentó el reciente intento de femicidio ocurrido en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, reiterando la importancia de denunciar la violencia doméstica y de género a tiempo para evitar tragedias.

El jefe policial sostuvo que la reestructuración de algunas subestaciones en comunidades no busca disminuir la presencia policial, sino optimizar los recursos y fortalecer las unidades en puntos estratégicos. “Nuestro objetivo es reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad ciudadana. Estamos sumando más unidades y redoblando esfuerzos para devolverle la confianza a la población”, concluyó.