Riña tumultuaria desencadena enfrentamiento entre asistentes y antimotines durante desfile en Sabanitas

Hasta el momento la Policía Nacional no ha brindado declaraciones sobre lo sucedido.

Un confuso incidente que deberá ser esclarecido por las autoridades se registró la noche de este domingo en la ruta del desfile del corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón, luego de un altercado entre asistentes y unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional, cuando las actividades patrias ya habían concluido.

Según testigos, el incidente ocurrió cuando los presentes recogían sus carpas y enseres para retirarse del lugar, momento en que agentes policiales les pidieron desalojar la vía. Esta acción habría generado molestia entre algunos asistentes, derivando en un intercambio verbal que escaló a un enfrentamiento.

En medio del altercado, unidades policiales utilizaron gas pimienta para dispersar a la multitud, lo que provocó afectaciones a niños y adultos que aún permanecían en el área. El incidente terminó con la detención de tres personas, según los reportes preliminares.

Durante el resto del día, las festividades patrias en Sabanitas se desarrollaron sin incidentes mayores y con normal participación ciudadana. Las autoridades informaron que mantienen una investigación abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Una riña tumultuaria desencadenó enfrentamiento

En horas de la tarde de este lunes, la Policía Nacional divulgó un informe oficial mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que el subcomisionado Javier Batistas ofreció detalles sobre el incidente registrado la noche del domingo en el desfile del corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón.

Según explicó Batistas, el enfrentamiento entre unidades del Control de Multitudes y los asistentes tuvo su origen en una riña tumultuaria ocurrida mientras se presentaba la última delegación de la banda independiente, a la altura del puente peatonal frente al supermercado El Rey.

“Durante el cierre del desfile se registró una riña tumultuaria que provocó la intervención inmediata de las unidades policiales. En ese momento, una gran multitud comenzó a lanzar objetos contundentes como piedras y botellas”, detalló el subcomisionado.

Ante la situación, las unidades del Control de Multitudes procedieron al uso de sustancias químicas para dispersar a los presentes y restablecer el orden público. Una vez controlado el incidente, dos personas fueron aprehendidas por su presunta participación en los disturbios, mientras que un agente policial resultó con una lesión en la mano, según confirmó la institución.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con garantizar la seguridad ciudadana durante las festividades patrias e hizo un llamado a la población a mantener la calma y colaborar con las autoridades para evitar hechos similares.

*Con información de Néstor Delgado*