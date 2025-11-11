Clima en Panamá: Imhpa advierte sobre lluvias persistentes y riesgo de tormentas en todo el país

Se prevén acumulados importantes de lluvias en el país, con riesgo de crecidas, inundaciones y deslizamientos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este martes 11 de noviembre un pronóstico que alerta sobre condiciones meteorológicas adversas en ambas vertientes del país, con lluvias de variada intensidad, lapsos de tormentas y mar picado, especialmente en el litoral Caribe.

Durante la mañana, se espera cielo nublado con lluvias y tronadas ocasionales en Bocas del Toro y el oriente de la comarca Guna Yala. El resto del Caribe panameño también presentará lluvias esporádicas. En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones se concentrarán en el golfo y la bahía de Panamá, Panamá Este, Darién, el sur de Veraguas, el golfo de Chiriquí y las costas chiricanas.

Temperaturas y vientos

En horas de la tarde, se intensifican los aguaceros con tormentas en Chiriquí, Veraguas, el macizo montañoso de Azuero, Coclé, Panamá Oeste, la región metropolitana, Panamá Norte y Este, Darién y la comarca Emberá Wounaan. El resto del país también podría experimentar lluvias aisladas.

Durante la noche, se mantendrán las lluvias intermitentes y continuas en diversas regiones, con especial énfasis desde Bocas del Toro hasta Colón en la vertiente Caribe. En el Pacífico, las precipitaciones seguirán afectando distintos sectores.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 °C y 30 °C, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central se registrarán valores entre 14 °C y 24 °C.

Los vientos serán moderados, con velocidades entre 15 y 30 km/h, provenientes del oeste y nor-noroeste en el Caribe, y del noroeste, oeste y suroeste en el Pacífico.

Condiciones marítimas y radiación UV-B

Las condiciones marítimas también requieren precaución: se esperan olas de hasta 2.0 metros en el Caribe y hasta 1.5 metros en el Pacífico, con periodos de entre 8 y 16 segundos. El índice de radiación UV-B se mantendrá entre moderado y alto (3–5), por lo que se recomienda protección solar.

Ante este panorama, el Imhpa hace un llamado a la población a extremar precauciones por las condiciones ventosas y el mar picado, especialmente en el litoral Caribe. Además, se prevén acumulados importantes de lluvias en diversas regiones del país, lo que incrementa el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones urbanas y deslizamientos en zonas vulnerables.

Las autoridades recomiendan seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y mantenerse atentos a los avisos oficiales para evitar situaciones de emergencia.