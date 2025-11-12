Cámara de Comercio plantea debate sobre minería, empleo y sostenibilidad en Panamá

El dirigente empresarial sostuvo que la minería puede desarrollarse de forma ambiental y socialmente responsable, citando ejemplos de países como República Dominicana, Colombia, Perú y Chile.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, insistió en que el país debe abordar con responsabilidad el debate sobre la minería, la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental. Sus declaraciones se dieron en el marco del foro “Minería y Empleo Sostenible”, organizado por la Cciap este miércoles en la ciudad de Panamá.

Arias señaló que Panamá enfrenta altos niveles de desempleo e informalidad, más del 50% de la población económicamente activa, y que “no hacer nada no es una opción” ante la pérdida de más de 47 mil empleos tras el cierre de la mina hace dos años. “Hay miles de panameños que necesitan trabajar y quieren trabajar. Tenemos que ver cómo les damos oportunidades de empleo sostenible y responsable”, afirmó.

El dirigente empresarial sostuvo que la minería puede desarrollarse de forma ambiental y socialmente responsable, citando ejemplos de países como República Dominicana, Colombia, Perú y Chile, que han logrado “sinergias entre minería, medio ambiente y desarrollo social”.

“Los empresarios sí estamos a favor de la mina, pero de una manera responsable, ambientalmente, socialmente y que genere empleos y derrama económica para las comunidades cercanas”, subrayó Arias.

Durante la entrevista, también destacó la importancia del acceso al agua como un factor clave para el desarrollo económico, al igual que la seguridad ciudadana, temas que, dijo, afectan directamente la actividad comercial y turística del país.

El foro convocó a expertos internacionales para compartir experiencias sobre sostenibilidad, empleo y manejo ambiental en el sector minero, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo informado sobre el futuro de esta actividad en Panamá.