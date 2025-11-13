Así operaba la red criminal que desde el aeropuerto de Tocumen enviaba droga a Europa a través de 'colillaje'

Las investigaciones continúan para determinar si otros funcionarios o instituciones pudieron haber estado involucrados en el esquema de tráfico internacional.

Las autoridades panameñas confirmaron el desmantelamiento de una estructura criminal que operaba desde hace al menos dos años en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, dedicada al tráfico de drogas mediante el intercambio fraudulento de etiquetas de equipaje.

Durante la operación denominada 'Eros' y 'Colibrí', se aprehendió a más de 40 personas supuestamente vinculadas con estos hechos.

El gerente general de Tocumen, S.A., José Antonio Ruíz, explicó que la organización criminal manipulaba el equipaje de pasajeros, especialmente de aquellos con destino a Europa, cambiando las colillas de las maletas legítimas por otras cargadas con droga. Una vez llegaban a su destino, los viajeros notaban la desaparición de su equipaje, mientras que los narcotraficantes retiraban las maletas alteradas con la droga en el punto final del trayecto.

“Esto no era algo sencillo. Hablamos de una red muy grande. Por eso no podemos ofrecer mayores detalles, ya que la investigación está en curso bajo el Ministerio Público”, indicó el gerente.

Según información preliminar, entre 20 y 25 funcionarios de Tocumen estarían vinculados a esta operación, la cual se extendía al área de carga y al manejo de maletas en los counters de embarque.

Las primeras alertas surgieron hace dos años, cuando pasajeros comenzaron a reportar la pérdida de su equipaje al llegar a Europa. Los reclamos permitieron a las autoridades detectar un patrón y dar seguimiento a las operaciones de la red, que fue finalmente desmantelada en un operativo nacional que dejó más de 50 personas aprehendidas.

Las investigaciones continúan para determinar si otros funcionarios o instituciones pudieron haber estado involucrados en el esquema de tráfico internacional.

Información de Hellen Concepción