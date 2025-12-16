Trump tiene ‘la personalidad de un alcohólico’, según su jefa de gabinete

Según esta cercana colaboradora de Trump, el mandatario republicano tiene "la personalidad de un alcohólico", aunque no bebe ni una gota de alcohol.

La jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, dijo que el presidente de Estados Unidos tiene "la personalidad de un alcohólico", en un artículo publicado el martes por Vanity Fair, que desestimó rápidamente como "difamatorio".

Según esta cercana colaboradora de Trump, el mandatario republicano tiene "la personalidad de un alcohólico", aunque no bebe ni una gota de alcohol, en el sentido de que "actúa con la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada".

Wiles dice ser "una especie de experta" en el tema, en alusión a su padre, un famoso jugador de fútbol americano y comentarista deportivo que luchó contra un alcoholismo severo.

Trump, de 79 años, es abstemio. Su hermano Fred era alcohólico y murió de un infarto a los 42 años.

Figura crucial en la campaña electoral y ahora en el corazón del gobierno, Wiles concedió varias entrevistas a la revista estadounidense, que sirven como hilo conductor de un extenso artículo dedicado al círculo íntimo del presidente.

La funcionaria de 68 años, a quien Trump ha llamado "dama de hielo" por su sangre fría, da su opinión, no siempre halagadora, sobre varias figuras políticas. Pero son sus comentarios sobre el presidente los que han causado revuelo.

En respuesta a la publicación del martes, Wiles denunció en X "un ataque difamatorio, manipulado y malintencionado contra mí y contra el mejor presidente, personal de la Casa Blanca y gabinete de la historia".

"Se ignoró un contexto significativo y gran parte de lo que yo, y otros, dijimos", escribió, y acusó a Vanity Fair de intentar "presentar una versión abrumadoramente caótica y negativa sobre el presidente" y su equipo.

Trump le dijo al New York Post que Wiles tenía razón al describirlo así, aunque no consuma alcohol. "Verán, yo no bebo. Todo el mundo lo sabe; pero a menudo he dicho que, si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico. Lo he dicho muchas veces sobre mí, sí", afirmó Trump.

"Nunca la he visto desleal", declaró el vicepresidente JD Vance sobre WIles durante un mitin en Pensilvania (noreste). "Es exactamente la misma persona, esté o no el presidente presente".

Sin embargo, reconoció que existían algunas "discrepancias" entre ellos dos.

Venganza, Epstein y 2028

Vanity Fair afirmó que Wiles ofreció reveladoras perspectivas sobre las políticas de Trump en cuestiones clave de política nacional y exterior.

Sobre Ucrania, Wiles sostuvo que Trump cree que el presidente ruso Vladimir Putin "quiere todo el país", a pesar de los esfuerzos de Washington por un acuerdo de paz.

También afirmó que Trump no tiene intención de volver a ser candidato en 2028, algo prohibido por la Constitución, pero que menciona el tema con frecuencia porque "le divierte" y "enloquece a la gente".

La jefa de gabinete criticó a la fiscal general Pam Bondi por su gestión del caso de Jeffrey Epstein, un delincuente sexual con quien Trump mantuvo estrechos vínculos en el pasado.

"Se equivocó por completo al juzgar que esto solo interesaba a un grupo muy específico de gente", dijo Wiles, en momentos en que que muchos partidarios de Trump exigen más transparencia en este asunto.

"Conspiranoico"

Wiles elogió un "equipo esencial", conformado por Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

Dijo sin embargo que Vance había sido "un conspiranoico durante una década" y calificó su cambio de opositor declarado de Trump (a quien una vez comparó con Adolf Hitler) a leal seguidor, como "algo político".

Además, calificó a Russ Vought, jefe de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, como un "fanático absoluto de la derecha", según Vanity Fair.

En la serie de entrevistas, Wiles negó ser "cómplice" de Trump, quien ha exhibido un poder presidencial sin precedentes desde su regreso al gobierno en enero, y añadió: "Tampoco soy una perra".

Pero fue contundente sobre el papel del jefe de SpaceX y Tesla, Elon Musk, como titular del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE), encargado de recortes de gastos en los primeros meses del segundo mandato de Trump.

Wiles describió a Musk como un "bicho raro, raro" y un consumidor "confeso" de ketamina, y criticó el cierre, por parte del DOGE, de la agencia estadounidense de ayuda internacional USAID.

"Ninguna persona racional podría pensar que el proceso de USAID fue bueno. Nadie", afirmó, según la revista.