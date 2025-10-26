Panamá se perfila como puerto natural del Mercosur hacia nuevos mercados, según Cámara de Comercio

El gremio señaló que, con este paso, el país busca consolidarse como un punto de conexión entre Sudamérica y mercados de Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Asia, aprovechando su plataforma logística, comercial y financiera.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá avanza en su estrategia de integración regional tras convertirse en Estado Asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; manifestó este domingo 26 de octubre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

El gremio señaló que, con este paso, el país busca consolidarse como un punto de conexión entre Sudamérica y mercados de Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Asia, aprovechando su plataforma logística, comercial y financiera.

De acuerdo con la Cciap, la adhesión no representa una competencia para el bloque, sino una oportunidad de complementariedad económica.

“Nuestra incorporación nos permitirá avanzar hacia un acceso preferencial a los mercados del Mercosur, promover un incremento sostenido de las exportaciones e impulsar la atracción de inversión extranjera directa hacia sectores productivos panameños”, indicó la Cciap, al subrayar que esta incorporación abre nuevas posibilidades de comercio, inversión y generación de empleo.

En su boletín dominical, señalaron que el bloque sudamericano representa una economía conjunta superior a los 270 millones de habitantes y se posiciona como la quinta mayor del mundo. Según el gremio, Panamá mantiene un intercambio comercial con los países miembros que supera los 564 millones de dólares anuales.

La nueva condición permitirá avanzar hacia acuerdos que otorguen acceso preferencial a los mercados del Mercosur, promover un incremento sostenido de las exportaciones e incentivar la atracción de inversión extranjera directa hacia sectores productivos locales. También se prevé un fortalecimiento de la cooperación en proyectos de infraestructura, innovación y alianzas público-privadas.

Sin embargo, el proceso implicará un trabajo de negociación bilateral con cada país miembro, a fin de establecer marcos de cooperación y definir los términos del intercambio de bienes, servicios e inversiones.