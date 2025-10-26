Desafío logístico: Expertos piden atraer operadores globales para impulsar el desarrollo portuario en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá está "muy atrasada" en el desarrollo de su infraestructura portuaria, una inacción que se remonta a la época de la ampliación del Canal y que hoy le cuesta millones en transbordo de carga que se desvía hacia puertos competidores en México, Colombia y Perú. Así lo confirmaron expertos en un debate sobre el "Desafío Logístico y Portuario" en el programa "Radar".

Los especialistas señalaron que la falta de nuevas instalaciones portuarias, como el truncado proyecto de Corozal Oeste, ha hecho que Panamá pierda competitividad, obligando a las navieras a mover su carga en otros países de la región.

El exadministrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, explicó que la necesidad de invertir en puertos adicionales se identificó desde hace más de una década.

Quijano recordó que desde "2012-13, se veía la oportunidad de que Panamá tenía que invertir, o sea, vamos a decir, concesionar puertos adicionales, y de ahí nace, pues, todo el tema de Corozal Oeste".

Advirtió que las proyecciones indicaban que se necesitaría un puerto adicional para 2018 y que la capacidad se excedería en "2025-2026, que es lo que estamos sufriendo en este momento"

Quijano enfatizó que la pérdida de carga de transbordo no afecta el negocio del Canal, sino a los puertos panameños, que "generan mucho empleo, directo e indirecto". En la actualidad, ese transbordo se hace en lugares como Lázaro Cárdenas (México), Buenaventura (Colombia) y Callao (Perú).

El exadministrador alertó sobre el panorama regional: "Alrededor de 13 mil millones de dólares se están invirtiendo en toda Latinoamérica en capacidad portuaria. Y Panamá, cero. Está fuera de esa ecuación".

El especialista en logística, Carlos Sousa Gómez, fue más allá, criticando la falta de visión nacional.

Sousa Gómez fue categórico al señalar que el país no solo está atrasado, sino que "vamos a seguir atrasados, porque todavía no se entiende el sector marítimo logístico".

Sousa Gómez afirmó que la oportunidad de ser una potencia mayor se

perdió desde que se anunció la ampliación en 2006, al no desarrollar proyectos como el puerto de Farfán, que "fue cercenado también por ataques de un competidor".

Enfatizando el modus operandi de las grandes navieras, el especialista declaró: "Nosotros no perdemos carga, nosotros dejamos carga", ya que los grandes operadores marítimos "destinan de su bolsillo... distribuir la carga en Balboa o en Lázaro Cárdenas". La conclusión es severa: "Si no entendemos que nosotros lo que hacemos normalmente es servir al operador y no servirnos nosotros con el operador, vamos a seguir trabajando para el inglés".

El modelo a seguir: Concesión y seguridad jurídica

Ambos coincidieron en que Panamá debe atraer a los mejores operadores portuarios del mundo y aplicar un modelo de concesión transparente y justo.

Quijano propuso que el modelo de contratación debe ser "tú lo diseñas, tú lo construyes, tú lo operas y al final del contrato me lo transfieres de vuelta" (Design, Build, Operate, and Transfer - DBOT). Sobre la propuesta de renacionalizar los puertos bajo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Quijano fue rotundo: "Mi opinión es no, un rotundo no. Que el canal lo debe concesionar, sí".

Sousa Gómez apoyó la postura de Quijano, estableciendo un símil con la gestión de la vía interoceánica: "Ese mismo ejercicio es el que está citando ahorita mismo Jorge, que debemos, nosotros no es que los puertos los opere el ACP".

Sobre los conflictos legales en los puertos de Balboa y Cristóbal (Panama Ports Company) y la reciente expropiación en Isla Margarita, Quijano opinó que el conflicto frena solo a esos puertos, pero no a otras inversiones como Corozal o Isla Margarita. Sobre esta última, afirmó que "definitivamente hay suficientes fundamentos para tomar las acciones que está tomando el gobierno" debido a la morosidad en fianzas y la falta de ejecución del proyecto. Quijano agregó una condición para las futuras licitaciones: "Tenemos que exigir en ese pliego la automatización".

Esta nota fue hecha con asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.