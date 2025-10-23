Mulino justifica expropiación de fincas en isla Margarita, espera que mejores compañías se presenten a licitación

Santiago, Veraguas/El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su confianza en que las mejores compañías portuarias internacionales participen en la licitación del proyecto de desarrollo portuario en isla Margarita, provincia de Colón, tras la reciente expropiación de los terrenos que estaban bajo concesión de la empresa Panamá Colón Container Port.

Durante su conferencia semanal, el mandatario Mulino defendió la expropiación de las fincas de isla Margarita, señaló que ya instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a elaborar los términos y condiciones para una licitación internacional, que se espera se realice a inicios de 2026.

Nota relacionada: Gobierno decreta expropiación de 41 fincas en Isla Margarita por motivo de 'interés social urgente'

“He pedido a la AMP que comience ya la elaboración de los términos y condiciones para una licitación que espero se haga de manera internacional, abierta a todos los competidores, en los primeros meses del 2026. Hay mucho apetito por esa concesión”, indicó Mulino en su conferencia en Santiago de Veraguas.

El jefe del Ejecutivo destacó que Isla Margarita es una de las últimas áreas disponibles en la entrada del Canal por el Atlántico, junto a la terminal operada por la empresa Evergreen, lo que incrementa su atractivo para la inversión.

“Por las conversaciones que he tenido con importantes administradores y dueños de puertos de clase mundial, Isla Margarita va a tener mucha apetencia en esa licitación. Ojalá que vengan los mejores para que pueda ser adjudicada pronto y se inicie ahí la construcción de un puerto de clase mundial para beneficio de todo Panamá”, agregó.

Mulino insistió en que este proyecto busca impulsar la posición geográfica del país como centro de trasbordo logístico, atraer inversión extranjera y generar nuevas oportunidades de empleo en la provincia de Colón.

La expropiación de las 77 hectáreas donde se desarrollará el proyecto fue oficializada mediante un Decreto Ejecutivo publicado en Gaceta Oficial, bajo el argumento de interés social urgente.

Mulino, sin embargo, reiteró que la decisión responde a una visión de desarrollo nacional, con la meta de convertir a Isla Margarita en un nuevo puerto de clase mundial que consolide la competitividad del país en el comercio marítimo internacional.