Operación 'Laika': 12 aprehendidos por presunto microtráfico en el sector este de la capital

Las diligencias de allanamiento y registro se concentraron en los corregimientos de Las Mañanitas, Pedregal, Juan Díaz y Tocumen, zonas identificadas por las autoridades como puntos de incidencia de este delito.

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos 12 personas fueron aprehendidas este martes 16 de diciembre durante una serie de operativos desarrollados en distintos puntos del sector este de la ciudad capital; así lo dio a conocer la Policía Nacional.

Las diligencias de allanamiento y registro se concentraron en los corregimientos de Las Mañanitas, Pedregal, Juan Díaz y Tocumen, zonas identificadas por las autoridades como puntos de incidencia de este delito.

Durante los operativos, los agentes realizaron el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, además de dinero en efectivo y otros indicios, los cuales fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las personas aprehendidas presuntamente estarían vinculadas a actividades relacionadas con el microtráfico, por lo que serán presentadas ante las instancias judiciales para definir su situación legal. La operación Laika, una estrategia enfocada en combatir el microtráfico de drogas, se realizó en coordinación con el Ministerio Público.