El petróleo a la baja ante la hipótesis de un acuerdo sobre Ucrania

Washington, Estados Unidos

16 de diciembre de 2025 - 15:42 (UTC - 5)

Los precios del petróleo retrocedieron de forma notable el martes, por cuarta sesión consecutiva, debido a avances en las conversaciones hacia un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania, en un mercado temeroso de una sobreoferta.

"El precio del crudo Brent cayó (en sesión) por debajo de la barrera de los 60 dólares por barril por primera vez en más de siete meses", señala Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Al cerrar en 58,92 dólares (-2,71%), la referencia europea para entrega en febrero incluso alcanzó su cierre más bajo desde febrero de 2021.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en enero, retrocedió un 2,73% hasta 55,27 dólares, un nivel inédito desde hace casi cinco años.

"La presión vendedora es generada por nuevas esperanzas de que la guerra en Ucrania llegue a su fin en un futuro cercano y por el relajamiento o levantamiento de las sanciones estadounidenses contra el sector petrolero ruso que acompañaría" este desenlace, estima Fritsch.

En unos diez días, el precio del WTI ha perdido un 8%.