¡Tenga cuidado! Siguen las irregularidades sanitarias en fondas, panaderías y abarroterías de San Miguelito

Ciudad de Panamá, Panamá/Un nuevo operativo nocturno realizó la Región de Salud de San Miguelito, detectando otra serie de irregularidades en establecimientos comerciales ubicados en Omar Torrijos, Villa Lucre y El Crisol.

Durante la inspección se detectaron incumplimientos sanitarios en al menos diez establecimientos de expendio de alimentos.

El operativo realizado por personal de Protección de Alimentos y Vigilancia Veterinaria detectó varias irregularidades en minisúpers, fondas, panaderías y puestos ambulantes. En estos locales se encontraron neveras oxidadas, contaminación cruzada de alimentos, baldosas deterioradas, malos olores, falta de vestimenta adecuada (delantal, redecilla o gorra) y dependientes utilizando chancletas.

Al solicitar los documentos requeridos para este tipo de actividad comercial, se encontró que varios manipuladores de alimentos no contaban con el carné de salud blanco o verde, según detalló la directora regional de Salud, Yaviletsy Centella, quien ha encabezado varios de estos operativos. El Ministerio de Salud recordó que el incumplimiento de estos requerimientos conlleva sanciones de 501.00 a 5,000 dólares, en base a la gravedad de cada caso.

Ante las faltas encontradas, el equipo de salud procedió a citar a los propietarios de los establecimientos para aplicar las sanciones correspondientes.

En lo que va del año, la Región de Salud de San Miguelito ha realizado múltiples operativos y aseguró que los mismos continuarán en los diferentes corregimientos del distrito, con el propósito de garantizar que los establecimientos cumplan con las normativas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.

