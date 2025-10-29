Huracán Melissa: Productores de Barú y Alanje reportan graves pérdidas agrícolas por inundaciones

Productores locales informaron que las áreas de Baco, Rodolfo Aguilar Delgado, Divala y Nuevo México son las más afectadas, debido a las constantes precipitaciones, el desbordamiento de canales de desagüe y la crecida del río Chiriquí Viejo.

Barú, Chiriquí/Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en las zonas productivas de los distritos de Barú y Alanje, en la provincia de Chiriquí, han provocado severas afectaciones en cientos de hectáreas de cultivos de plátano, frijol, arroz y maíz.

Productores locales informaron que las áreas de Baco, Rodolfo Aguilar Delgado, Divala y Nuevo México son las más afectadas, debido a las constantes precipitaciones, el desbordamiento de canales de desagüe y la crecida del río Chiriquí Viejo.

Te podría interesar: Huracán Melissa: Autoridades realizan recorrido en las áreas afectadas por inundaciones en Tonosí

De acuerdo con los agricultores, varios de los cultivos se encontraban en etapa de cosecha, lo que agrava las pérdidas económicas para las familias que dependen de estas actividades.

Ante la situación, los productores solicitaron la intervención del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Gobierno Nacional, con el fin de que se realicen evaluaciones de campo y se brinde apoyo con insumos como abonos, además de la limpieza de los canales de desagüe, para mitigar los efectos de la acumulación de agua en las plantaciones.

Con información de Demetrio Ábrego