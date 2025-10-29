Huracán Melissa: Autoridades realizan recorrido en las áreas afectadas por inundaciones en Tonosí

Varias familias fueron trasladadas a albergues temporales debido al incremento del caudal de los ríos, aunque muchas de ellas regresarán a sus viviendas una vez que las condiciones climáticas mejoren.

Tonosí, Los Santos/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizó este miércoles 29 de octubre un recorrido por las comunidades afectadas en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, con el fin de evaluar los daños ocasionados por el desbordamiento de ríos y supervisar las labores de asistencia humanitaria.

Durante su visita, la ministra destacó que los trabajos de dragado en el río Cacao han sido determinantes para evitar mayores afectaciones en la zona. Explicó que estas labores han permitido reducir el impacto de las inundaciones que, en años anteriores, habían causado pérdidas significativas.

La titular de Gobierno señaló que varias familias fueron trasladadas a albergues temporales debido al incremento del caudal de los ríos, aunque muchas de ellas regresarán a sus viviendas una vez que las condiciones climáticas mejoren.

Montalvo destacó que las instituciones del Estado mantienen un plan de respuesta coordinado. Equipos del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) continúan distribuyendo agua potable y otros suministros básicos a las familias afectadas, además de brindar apoyo para la limpieza de las residencias.

Hasta el momento, las autoridades reportan más de un centenar de viviendas afectadas por las inundaciones en distintas comunidades del distrito. Aunque los afluentes han disminuido su caudal, persiste la preocupación entre los residentes por nuevas crecidas ante las lluvias que todavía se registran en la zona. La variación climática registrada en los últimos días se registra producto del efecto indirecto del huracán Melissa.

Con información de Diana Hernández